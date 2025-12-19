हार्दिक पंड्या ने टीम इंडिया के लिए जड़ी दूसरी सबसे तेज फिफ्टी, अभिषेक शर्मा पीछे छूटे

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 19 दिसंबर (शुक्रवार) को अहमदाबाद में खेले गए टी20 इंटरनेशनल मैच में भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने बल्ले से गदर काटा. हार्दिक पंड्या ने 5 छक्के और चार चौके की मदद से सिर्फ 16 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया. दाएं हाथ के बल्लेबाज हार्दिक ने कुल मिलाकर पांच चौके और पांच छक्के की मदद से 25 गेंदों पर 63 रन बनाए.

हार्दिक पंड्या ने 16 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया, जो टी20 इंटरनेशनल में गेंदों के लिहाज से किसी भारतीय बल्लेबाज का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा. हार्दिक अब सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से आगे निकल गए हैं, जिन्होंने इसी साल इंग्लैंड के विरुद्ध मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सिर्फ 17 गेंदों पर पचासा जड़ा था. केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव भी अब इस मामले में हार्दिक पंड्या से पिछड़ चुके हैं. राहुल और सूर्या ने 18-18 गेंदों पर फिफ्टी पूरी की थी.

Watch out! The ball is being powered across the ground today. ⚡️@hardikpandya7 starts his innings with a maximum! 🙌#INDvSA 5th T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/adG06ykx8o pic.twitter.com/NjCNUJh71c — Star Sports (@StarSportsIndia) December 19, 2025

वैसे टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह हैं. बााएं हाथ के बैटर युवराज ने साल 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के विरुद्ध सिर्फ 12 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया था. उस मैच में उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में छह छक्के भी लगाए थे.

टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक (गेंदों में):

12 - युवराज सिंह बनाम इंग्लैंड, डरबन, 2007 विश्व कप

16 - हार्दिक पांड्या बनाम साउथ अफ्रीका, अहमदाबाद, 2025*

17 - अभिषेक शर्मा बनाम इंग्लैंड, वानखेड़े, 2025

18 - केएल राहुल बनाम स्कॉटलैंड, दुबई, 2021

18 - सूर्यकुमार यादव बनाम साउथ अफ्रीका, गुवाहाटी, 2022

हार्दिक पंड्या ने इस दौरान तिलक वर्मा के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 105 रनों की तूफानी साझेदारी की. तिलक ने 10 चौके और एक सिक्स की मदद से 42 बॉल पर 73 रनों का योगदान दिया. तिलक-हार्दिक की तूफानी पारियों के दम पर भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 231 रन बनाए.

