वॉशिंगटन की फिटनेस पर आया 'सुंदर' अपडेट, कप्तान सूर्या ने बताया कब टीम इंडिया से जुड़ेंगे

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ चोटिल होने के बाद वॉशिंगटन सुंदर लंबे समय से मैदान से बाहर थे. अब उनकी फिटनेस पर स्थिति साफ हो गई है और वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया से दिल्ली में जुड़ने वाले हैं. हालांकि, उनकी तुरंत वापसी तय नहीं है, लेकिन टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि सुंदर टूर्नामेंट में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

सुंदर की फिटनेस पर आया बड़ा अपडेट (Photo: ITG)
सुंदर की फिटनेस पर आया बड़ा अपडेट (Photo: ITG)

भारतीय ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के बाद से फैंस उनकी फिटनेस को लेकर लगातार चिंतित थे. अब आखिरकार टीम इंडिया को उनकी फिटनेस पर स्पष्ट जानकारी मिल गई है. वॉशिंगटन सुंदर टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम से जुड़ने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जहां भारत को 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ ग्रुप मैच खेलना है.

कई हफ्तों तक रिहैब और सावधानीपूर्वक निगरानी के बाद अब यह तय हो गया है कि सुंदर की रिकवरी सही दिशा में चल रही है. टीम मैनेजमेंट ने उन्हें लेकर जल्दबाज़ी नहीं की और अब लगता है कि यह फैसला सही साबित हुआ है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में चोटिल हुए थे सुंदर

वॉशिंगटन सुंदर ने आखिरी बार न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में खेला था. 11 जनवरी को वडोदरा में खेले गए पहले वनडे के दौरान गेंदबाज़ी करते समय वह चोटिल हो गए थे. इस चोट के कारण वह न सिर्फ पूरी वनडे सीरीज़ से बाहर हो गए, बल्कि इसके बाद होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज़ भी नहीं खेल सके.

उस समय यह भी संदेह था कि वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेल पाएंगे या नहीं.

यह भी पढ़ें: 'मियां बैग पैक कर लो', टी20 वर्ल्ड कप टीम में कैसे मिला मौका, सिराज ने सुनाया मजेदार किस्सा

वॉशिंगटन सुंदर कब वापसी करेंगे?

भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अमेरिका के खिलाफ जीत के बाद वॉशिंगटन सुंदर की फिटनेस को लेकर राहत भरी खबर दी. सूर्यकुमार ने कहा, वाशी हमारे साथ दिल्ली में जुड़ रहे हैं. वह पूरी तरह ठीक हैं. सब कुछ ठीक है. यह बयान उन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शानदार पारी खेलने और प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद दिया.

रिहैब कैसे चला?

वॉशिंगटन सुंदर बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे थे. वहां उनका वर्कलोड धीरे-धीरे बढ़ाया गया. पहले उन्होंने बल्लेबाज़ी शुरू की और इसके बाद सीमित गेंदबाज़ी (स्पॉट बॉलिंग) की.

बीसीसीआई के मुताबिक, सुंदर को साइड स्ट्रेन के साथ हल्की पसली (रिब) में फ्रैक्चर भी था, जिसकी वजह से उनकी वापसी में देरी हुई. मेडिकल टीम उन्हें लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी.

यह भी पढ़ें: 'हम तैयार हैं, मना उन्होंने किया...',T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बायकॉट ड्रामे पर सूर्यकुमार यादव की दो टूक

वॉशिंगटन सुंदर की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वह पावरप्ले में किफायती गेंदबाज़ी करते हैं और निचले क्रम में भरोसेमंद बल्लेबाज़ भी हैं. हालांकि, दिल्ली में टीम से जुड़ने का मतलब यह नहीं है कि सुंदर तुरंत प्लेइंग इलेवन में उतरेंगे. लेकिन यह जरूर साफ हो गया है कि उनका टी20 वर्ल्ड कप अभियान अभी पूरी तरह जिंदा है और टीम इंडिया के लिए राहत की खबर है.

---- समाप्त ----
