T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को झटका, अभिषेक शर्मा अस्पताल में भर्ती... पेट संक्रमण से परेशान

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पेट में संक्रमण की समस्या के चलते सोमवार को दिल्ली के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. उन्हें द‍िल्ली के फोर्टिस अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है.

सूत्रों के मुताबिक- अभिषेक को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाया गया. शुरुआती जांच में स्टमक इन्फेक्शन की पुष्टि हुई, जिसके बाद मेडिकल टीम ने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखने का फैसला किया.

सोमवार रात तक वह अस्पताल में ही भर्ती थे और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही थी. फिलहाल उनकी हेल्थ कंडीशन को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट जारी नहीं किया गया है.

टीम मैनेजमेंट और फैन्स दोनों ही उनकी सेहत को लेकर चिंतित हैं और अगली मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. अभिषेक की रिकवरी और डिस्चार्ज को लेकर अंतिम फैसला डॉक्टरों की सलाह के बाद ही लिया जाएगा.



12 फरवरी को दिल्ली में है भारत का नामीब‍िया से मैच

ध्यान रहे भारत को 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ अपना लीग मुकाबला दिल्ली में खेलना है. मुंबई में USA के खिलाफ मैच खेलने वाले अभिषेक पेट से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं और मंगलवार के ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं ले सके थे. इस बारे में भारत के सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने भी बात की थी. रयान ने कहा था- अभिषेक को अभी भी पेट से जुड़ी कुछ दिक्कत है. हमें उम्मीद है कि वह मैच तक उपलब्ध हो जाएंगे.

मंगलवार शाम फ्लडलाइट्स में हुए अभ्यास में ईशान किशन सबसे पहले बल्लेबाजी के लिए उतरे, जबकि संजू सैमसन उनके साथ पेस बॉलिंग नेट में नजर आए. दोनों ने हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह और एक लंबे बाएं हाथ के नेट गेंदबाज का सामना किया, जिसे नामीबिया के तेज गेंदबाज रूबेन ट्रम्पेलमैन जैसी एंगल तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया गया.

दूसरे नेट में तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव ने साथ बल्लेबाजी की, जिससे भारत के संभावित टॉप-4 संयोजन का संकेत मिला. पिछले कुछ हफ्ते संजू सैमसन के लिए उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं. मुंबई में विश्व कप के पहले मैच में वह ओपनिंग स्थान गंवा चुके हैं. खराब फॉर्म और ईशान किशन की शानदार लय के चलते उन्हें फिलहाल बेंच पर बैठना पड़ा.

टेन डोशेट ने कहा टीम मैनेजमेंट ने संजू को पूरा सपोर्ट किया, लेकिन जब ईशान जैसे खिलाड़ी न्यूज़ीलैंड सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हैं, तो पहले मैच का चयन साफ हो जाता है. वैसे नेट्स में सैमसन ने करीब 30 मिनट बल्लेबाजी की.

बुमराह हुए फ‍िट, क्या नामीब‍िया के ख‍िलाफ खेलेंगे?

इस बीच जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर राहत की खबर मिली. टेन डोशेट ने मंगलवार को बताया- बुमराह 10 दिन से गेंदबाजी से दूर थे, लेकिन अब काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं.

अभ्यास के दौरान बुमराह ने सूर्यकुमार और तिलक को लगभग 25 मिनट गेंदबाजी की और पूरी तरह फिट दिखे. इसके बाद बल्लेबाजी क्रम में रिंकू सिंह, शिवम दुबे और हार्दिक पंड्या ने नेट्स संभाले.

अब सबकी नजरें अभिषेक शर्मा की फिटनेस अपडेट और अंतिम प्लेइंग इलेवन पर टिकी हैं, जिसका फैसला मैच से ठीक पहले ही होगा. अगर अभ‍िषेक शर्मा फ‍िट नहीं हो पाते हैं तो उनकी जगह संजू सैमसन ओपन‍िंग करते हुए नजर आएंगे.



