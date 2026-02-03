scorecardresearch
 
GG vs DC, WPL 2026 Eliminator Live Score: लगातार चौथी बार फाइनल में जगह बनाने उतरेगी दिल्ली, थोड़ी देर में टॉस

Giants vs Capitals Eliminator 2026: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स की टीमें आमने-सामने हैं. अब तक तीनों सीजन में फाइनल खेल चुकी दिल्ली की नजर लगातार चौथी बार खिताबी मुकाबले में पहुंचने पर है, जबकि गुजरात जायंट्स पहली बार फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रचने की कोशिश करेगी.

WPL में आज दिल्ली और गुजरात के बीच टक्कर (Photo: ITG)

दिल्ली कैपिटल्स WPL लीग के अब तक चारों सीजन में प्लेऑफ में पहुंचने वाली वह इकलौती टीम है. हालांकि, 2026 का सीजन दिल्ली के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहा है. टीम ने लीग चरण में चार मैच जीते और चार गंवाए, लेकिन अनुभव और संतुलन के दम पर उसने टॉप-3 में जगह बनाई.

दिल्ली की गेंदबाजी बनी ताकत

दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत उसकी गेंदबाजी रही है. तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा ने डेथ ओवरों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक 14 विकेट चटकाए हैं. दबाव के क्षणों में विकेट निकालने की उनकी क्षमता ने दिल्ली को कई करीबी मुकाबलों में बनाए रखा है.

उनका अच्छा साथ निभाया है बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने, जिन्होंने भी 14 विकेट लिए हैं. इसके अलावा साउथ अफ्रीका की अनुभवी ऑलराउंडर मारीज़ान कैप ने 10 विकेट लेकर टीम को संतुलन और नियंत्रण दिया है.

गुजरात जायंट्स का आत्मविश्वास चरम पर

दूसरी ओर, गुजरात जायंट्स इस मुकाबले में जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ उतरेंगी. लगातार तीन मैच हारने के बाद टीम ने शानदार वापसी करते हुए लगातार तीन जीत दर्ज कीं. इसमें डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ 11 रन की ऐतिहासिक जीत भी शामिल है, जो दो बार की चैंपियन टीम पर उनकी पहली जीत थी.

गुजरात को इस बात से भी मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी कि उसने इस सीजन में दिल्ली को दोनों लीग मुकाबलों में हराया है, और दोनों मैचों में सोफी डिवाइन ने अहम भूमिका निभाई थी.


एलिमिनेटर जीतने वाली टीम 5 फरवरी को होने वाले फाइनल में पूर्व चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी. ऐसे में यह मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि खिताबी मंच तक पहुंचने का आखिरी पड़ाव होगा.

WPL 2026 के एलिमिनेटर में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है. दिल्ली लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंचना चाहती है, जबकि गुजरात पहली बार खिताबी मुकाबले में जगह बनाने के इरादे से उतरी है.

