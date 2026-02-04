scorecardresearch
 
पाक‍िस्तान के बायकॉट को गौतम गंभीर ने किया 'इग्नोर', T20 वर्ल्ड कप से पहले चर्चा में ये VIDEO

भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप मुकाबले को लेकर जारी बायकॉट विवाद पर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने दूरी बना ली है. मुंबई पहुंचे गंभीर ने मीडिया के सवालों को नजरअंदाज करते हुए किसी भी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया. गंभीर का साफ संदेश है कि उनका फोकस सिर्फ क्रिकेट और टीम इंडिया पर है.

गौतम गंभीर से पाकिस्तान के बायकॉट पर सवाल पूछा गया, इस पर उनकी प्रत‍िक्रिया देखने लायक थी (Photo: PTI)
भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बहुप्रतीक्षित मुकाबले को लेकर चल रहे बायकॉट विवाद पर भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने पूरी तरह चुप्पी साध ली है. पाकिस्तान सरकार द्वारा 15 फरवरी को होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच के बायकॉट के ऐलान के बाद जहां क्रिकेट जगत में चर्चाओं का बाजार गर्म है, वहीं गंभीर ने इस पूरे मसले से खुद को अलग रखा है. 

मुंबई में भारत के पहले वॉर्म-अप मैच से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान जब गंभीर से पाकिस्तान के बायकॉट ड्रामे पर सवाल पूछे गए, तो उन्होंने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया. रिपोर्टर्स से घिरे गंभीर ने सिर्फ मुस्कुराते हुए ‘Thank you’ कहा और आगे बढ़ गए.

पाकिस्तान सरकार ने बांग्लादेश के समर्थन में भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार करने की घोषणा की है. इस फैसले पर ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पुनर्विचार की अपील की है. हालांकि क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंत में पाकिस्तान को अपने रुख से पीछे हटना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल इस राजनीतिक टकराव का खामियाजा क्रिकेट को भुगतना पड़ रहा है.

गौतम गंभीर का यह रवैया चौंकाने वाला नहीं है. बतौर खिलाड़ी और अब कोच, गंभीर हमेशा भारत के हित को सबसे ऊपर रखते आए हैं. 2007 की द्विपक्षीय सीरीज में शाहिद अफरीदी से भिड़ंत हो या 2009 एशिया कप में कामरान अकमल पर तंज, गंभीर कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटे. 2022 एशिया कप में भी उन्होंने भारत विरोधी नारेबाजी करने वाले पाकिस्तानी दर्शकों को सरेआम जवाब दिया था.

हाल के महीनों में गंभीर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को लेकर भी काफी मुखर रहे हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में हार के बाद उन्होंने खुले तौर पर BCCI से अपने भविष्य पर फैसला लेने की बात कही थी और IPL फ्रेंचाइजी मालिक पार्थ जिंदल का नाम तक चर्चा में ले आए थे.

कुल म‍िलाकर गंभीर चुप्पी साधकर यह बात जाह‍िर कर दी है कि उनका फोकस फ‍िलहाल T20 वर्ल्ड कप पर है. जहां भारत इसे ड‍िफेंड करने के लिए उतर रहा है. वहीं गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी राजनीतिक या बाहरी शोर में नहीं पड़ेंगे. उनका फोकस सिर्फ मैदान पर है. 

 

