भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स के हेड‍िंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच जारी है. इस मुकाबले का रव‍िवार (22 जून) को तीसरा दिन है. दूसरे दिन इंग्लैंड ने बैजबॉल स्टाइल में बल्लेबाजी की और महज 49 ओवर्स में 209/3 का स्कोर बना द‍िए. भारत की पहली पारी 471 रनों पर समाप्त हुई थी.

यहां गौर करने वाली बात यह है कि भारत को जो 3 विकेट मिले हैं, वो सभी जसप्रीत बुमराह ने हास‍िल किए हैं. 13 ओवर्स में बुमराह ने 48 रन देकर ये तीन विकेट हास‍िल किए. इंग्लैंड के लिए सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉउली (4) पहले ही ओवर में कैच आउट हुए. बेन डकेट (62) को जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड किया. वहं जो रूट भी बड़ा स्कोर नहीं बना सके और बुमराह की गेंद पर नायर को ही कैच थमा बैठे.

The cynosure of all eyes, Boom Boom Bumrah 🔥#TeamIndia | #ENGvIND | @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/zC5gIrIw5D