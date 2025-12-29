15 चौके, 8 छक्के और 160 रनों की पारी... न्यूजीलैंड के साथ वनडे सीरीज से पहले इस खिलाड़ी का तूफान

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) 2025–26 के एलीट ग्रुप B मुकाबले में उत्तर प्रदेश की ओर से बड़ौदा के खिलाफ अपने आक्रामक अंदाज़ का शानदार नमूना पेश किया. यह मुकाबला सोमवार, 29 दिसंबर को राजकोट के सनोसरा क्रिकेट ग्राउंड ‘A’ में खेला गया. जुरेल ने 101 गेंदों पर नाबाद 160* रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसकी बदौलत उत्तर प्रदेश ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 369 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.

15 चौके और 8 छक्के लगाए

अपनी तूफानी पारी के दौरान जुरेल ने 15 चौके और आठ छक्के जड़े और अपने शॉट्स का बेहतरीन प्रदर्शन किया. यह 24 वर्षीय बल्लेबाज़ का लिस्ट-ए क्रिकेट में पहला शतक था, जिन्होंने इस विजय हजारे ट्रॉफी में अपने शानदार फॉर्म को जारी रखा. इससे पहले टूर्नामेंट में जुरेल ने हैदराबाद के खिलाफ 61 गेंदों पर 80 रन और फिर चंडीगढ़ के खिलाफ 57 गेंदों पर शानदार 67 रनों की पारी खेली थी.

विजय हजारे में सबसे ज्यादा रन

इन पारियों की बदौलत जुरेल विजय हजारे ट्रॉफी के मौजूदा सत्र में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बन गए हैं. उन्होंने तीन पारियों में 307 रन बनाए हैं, उनका औसत 153.50 और स्ट्राइक रेट 140.18 का है. उनका यह शानदार फॉर्म न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ से ठीक पहले आया है.

🚨 DHRUV JUREL SMASHED 160*(101) IN VIJAY HAZARE TROPHY AGAINST BARODA 🚨



- 80(61) in the first match.

- 67(57) in the second match.

- 160*(101) in the third match.



Incredible performance by Jurel at Number 3, Indian talent pool in Wicket keeping at the Top level. 🇮🇳 pic.twitter.com/SZKdoV12cx — Johns. (@CricCrazyJohns) December 29, 2025

न्यूजीलैंड के खिलाफ मिल सकता है मौका

जुरेल को हाल ही में समाप्त हुए ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए पहली बार वनडे टीम में चुना गया था, लेकिन उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिल सका. वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ का भी हिस्सा थे, लेकिन तब भी प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पाए. अब जब ऋषभ पंत को वनडे टीम से बाहर किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में जुरेल ने इस फॉर्मेट में भारत के लिए लंबे समय के बैकअप विकेटकीपर के तौर पर अपना मज़बूत दावा पेश कर दिया है.

बड़ौदा के खिलाफ मुकाबले में जुरेल तब बल्लेबाज़ी के लिए आए जब आर्यन जुयाल (38 गेंदों पर 26 रन) और अभिषेक गोस्वामी (51 गेंदों पर 51 रन) के बीच पहले विकेट के लिए 85 गेंदों पर 77 रनों की ठोस साझेदारी हो चुकी थी. इसके बाद उत्तर प्रदेश ने जल्दी-जल्दी दो विकेट गंवा दिए और टीम 18.2 ओवर में 92/3 के स्कोर पर सिमट गई.

इसके बाद जुरेल ने पारी को संभालते हुए रिंकू सिंह (67 गेंदों पर 63 रन) के साथ 120 गेंदों पर 131 रनों की बड़ी साझेदारी की. इसके बाद उन्होंने छठे विकेट के लिए प्रशांत वीर (23 गेंदों पर 35 रन) के साथ सिर्फ 52 गेंदों में 122 रन जोड़कर टीम का स्कोर 300 के पार पहुंचा दिया.

जुरेल ने 78 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और इसके बाद गियर बदलते हुए अगली 23 गेंदों में 60 रन ठोक दिए. डेथ ओवर्स में उन्होंने खासतौर पर रसिख सलाम को निशाना बनाया, जिन्होंने अपने 10 ओवर में 1/102 के आंकड़े दर्ज किए.

