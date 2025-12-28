scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अच्छी गेंद डालता है, मेहनत करते रहो...', किंग कोहली ने बना दिया इस स्पिनर का दिन, विजय हजारे में विराट को किया था OUT

विराट कोहली का विकेट लेकर विशाल जयसवाल ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं. विशाल को कोहली ने खास टिप्स दिए और उनके जज्बे की तारीफ की. विशाल जायसवाल अक्षर पटेल की तरह ऑलराउंडर बनना चाहते हैं.

Advertisement
X
कोहली का विकेट झटकने वाले विशाल जायसवाल (Photo: Instagram/@vishal__official07)
कोहली का विकेट झटकने वाले विशाल जायसवाल (Photo: Instagram/@vishal__official07)

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में गुजरात के  स्पिनर विशाल जायसवाल ने दिल्ली के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन किया, जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे. बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित मैच में उन्होंने अपने लिस्ट-ए करियर का सर्वश्रेष्ठ स्पेल डालते हुए 42 रन देकर 4 विकेट लिए. इस दौरान उन्होंने भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली को भी आउट किया.

विराट कोहली शानदार लय में दिख रहे थे और उन्होंने महज 29 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया था. लेकिन दिल्ली की पारी के 22वें ओवर में स्पिनर विशाल जायसवाल ने उन्हें आगे निकलकर खेलने के लिए उकसाया. विशाल की गेंद घूमी और विकेटकीपर उर्विल पटेल ने गिल्लियां उड़ा दीं. कोहली 77 रन बनाकर पवेलियन लौटे. आंकड़े बताते हैं कि विशाल ने कोहली को पूरी तरह बांध कर रखा. कोहली उनके खिलाफ 12 गेंदों में सिर्फ 5 रन ही बना सके, जबकि बाकी गेंदबाजों के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट करीब 147 था.

मैच खत्म होने के बाद विशाल जयसवाल अंपायर से मैच बॉल लेकर विराट कोहली के पास पहुंचे. पहले वह झिझके, लेकिन कोहली ने मुस्कुराते हुए उन्हें पास बुलाया. विशाल ने गेंद पर ऑटोग्राफ मांगा. अब TOI को दिए इंटरव्यू में विशाल ने कोहली के साथ मुलाकात और क्रिकेटिंग जर्नी को याद किया.

सम्बंधित ख़बरें

Premanand Maharaj
Premanand जी के इस Video पर Anushka का आया रिएक्शन!
Rohit and Kohli
Rohit और Kohli को VHT खेलने पर कितने रुपये मिले?
Virat and Yashasvi
Yashasvi Jaiswal को क्यों चिढ़ा रहे थे Virat Kohli?
Yashasvi Jaiswal, Virat Kohli
सलमान खान से तुलना कर यशस्वी को क्यों चिढ़ा रहे थे कोहली? क्रिकेटर का खुलासा, VIDEO
Virat Kohli
Virat Kohli ने Vishal को दिया शानदार गिफ्ट!
Advertisement

विराट कोहली ने क्या कहा?
विराट कोहली ने जो कहा, वो विशाल जायसवाल को आजीवन याद रहेगा. कोहली ने विशाल से कहा था, 'अच्छी गेंद डालता है. मेहनत करते रहो. मौका आएगा. इंतजार कर और मेहनत कर.' विशाल ने बताया कि कोहली ने उनसे फिटनेस, दबाव संभालने और शांत रहने को लेकर भी बात की.

विशाल जायसवाल ने कहा, 'उनके खिलाफ मेरी कोई खास योजना नहीं थी. वह खेल के दिग्गज हैं. उन्हें गेंदबाजी करना ही अपने आप में बड़ा मोमेंट होता है. जब वह क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाजों पर बहुत दबाव होता है. मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे दबाव में शांत रहने, फिटनेस जैसी चीजों के लिए कई टिप्स दिए. ये सच है कि उन्हें आउट करके मुझे बहुत खुशी हुई. अपने नाम के आगे ऐसा विकेट होना काफी स्पेशल होता है.'

विशाल जयसवाल गुजरात के नडियाड से आते हैं, जहां से टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी निकले हैं. विशाल मानते हैं कि अक्षर का उनके करियर पर गहरा असर है. उन्होंने कहा, 'अक्षर भाई ने किट से लेकर माइंडसेट तक हर चीज में मदद की है. मैं भी उनके जैसा स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर बनना चाहता हूं.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement