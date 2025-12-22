घरेलू महिला क्रिकेटरों की मैच फीस में 2.5 गुना इजाफा, क्रिसमस से पहले BCCI का बड़ा ऐलान

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने देशभर की महिला क्रिकेटरों को क्रिसमस से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है. बीसीसीआई ने अपनी हालिया एपेक्स काउंसिल बैठक में महिला घरेलू क्रिकेटरों की मैच फीस में बड़ी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. यह कदम महिला क्रिकेट के लिए एक अहम और सकारात्मक बदलाव माना जा रहा है.

और पढ़ें

ये प्रस्ताव सोमवार, 22 दिसंबर को हुई एपेक्स काउंसिल की बैठक में रखा गया था. इस नए फैसले के तहत महिला घरेलू खिलाड़ी अब पहले की तुलना में 2.5 गुना तक ज्यादा कमाई करेंगी. इससे क्रिकेट को एक पेशेवर करियर के रूप में अपनाने की आर्थिक मजबूती भी बढ़ेगी. इससे पहले सीनियर महिला खिलाड़ियों को प्रति दिन 20,000 रुपये मैच फीस मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है. यह दर प्लेइंग इलेवन में शामिल खिलाड़ियों पर लागू होगी.

रिजर्व खिलाड़ियों को भी मिलेगा फायदा

हालांकि इस नई संरचना का लाभ केवल प्लेइंग इलेवन तक सीमित नहीं रहेगा. टीम में रिज़र्व के तौर पर चुनी गई खिलाड़ियों की मैच फीस में भी बड़ा इजाफा किया गया है. सीनियर रिज़र्व खिलाड़ियों की प्रति दिन फीस 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है, जिससे पूरे स्क्वाड को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.

Advertisement

बीसीसीआई का यह बड़ा फैसला ऐसे समय में आया है जब महिला क्रिकेट तेजी से लोकप्रिय और संरचनात्मक रूप से मजबूत हो रहा है. जय शाह के कार्यकाल के दौरान बोर्ड ने महिला क्रिकेट को सशक्त बनाने के लिए कई अहम सुधार किए थे. इन प्रयासों का असर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दिखा, जहां इसी तरह की गति आईसीसी में भी देखने को मिली, जहां वर्तमान में जय शाह अध्यक्ष हैं.

मिथुन मन्हास के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद भी महिला क्रिकेट के विकास पर बोर्ड का फोकस बना हुआ है. हालिया वेतन संशोधन यह दर्शाता है कि बोर्ड देश में महिला क्रिकेटरों के लिए एक मजबूत और टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

महिला घरेलू क्रिकेटरों के लिए बीसीसीआई की नई वेतन संरचना

वर्तमान भुगतान संरचना (पहले)

सीनियर महिला टूर्नामेंट

* प्लेइंग इलेवन: ₹20,000 प्रति दिन

* रिज़र्व खिलाड़ी: ₹10,000 प्रति दिन

जूनियर महिला टूर्नामेंट

* प्लेइंग इलेवन: ₹10,000 प्रति दिन

* रिज़र्व खिलाड़ी: ₹5,000 प्रति दिन

नई बढ़ी हुई भुगतान संरचना

सीनियर महिला टूर्नामेंट

* प्लेइंग इलेवन: ₹50,000 प्रति दिन

* रिज़र्व खिलाड़ी: ₹25,000 प्रति दिन

टी20 मुकाबलों के लिए:

* प्लेइंग इलेवन: ₹25,000 प्रति दिन

* रिज़र्व खिलाड़ी: ₹12,500 प्रति दिन

जूनियर महिला टूर्नामेंट

* प्लेइंग इलेवन: ₹25,000 प्रति दिन

* रिज़र्व खिलाड़ी: ₹12,500 प्रति दिन

Advertisement

**टी20 मुकाबलों के लिए:**

* प्लेइंग इलेवन: ₹12,500 प्रति दिन

* रिज़र्व खिलाड़ी: ₹6,250 प्रति दिन

महिला क्रिकेटरों की मैच फीस में आखिरी बार संशोधन 2021 में किया गया था. उस समय सीनियर खिलाड़ियों की फीस 12,500 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये की गई थी. मौजूदा बढ़ोतरी इसके बाद की सबसे बड़ी वृद्धि है.

---- समाप्त ----