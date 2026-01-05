scorecardresearch
 
IPL से आउट किए जाने के बाद टूट गए मुस्ताफिजुर, साथी खिलाड़ी का दावा

मुस्तफिजुर रहमान को 3 जनवरी को केकेआर और बीसीसीआई ने रिलीज़ किया, जिसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच बड़ा क्रिकेट विवाद खड़ा हो गया. बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी और बीसीबी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के वेन्यू बदलने की मांग की.

मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज किया गया (Photo: ITG)

आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने के बाद भारत और बांग्लादेश में तनाव और बढ़ गया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में हो रहे टी20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार की धमकी दी है. दरअसल, 3 जनवरी को मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर और बीसीसीआई की ओर से रिलीज़ किया गया था. इसके ठीक एक दिन बाद उन्होंने अपनी बीपीएल टीम के लिए आखिरी ओवर में रोमांचक जीत दिलाई.

आम जनता के विरोध के बाद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने कोलकाता नाइट राइडर्स को बाएं हाथ के इस तेज़ गेंदबाज़ को रिलीज़ करने का निर्देश दिया. इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) और बांग्लादेश सरकार भी इस मामले में कूद पड़े.

सितंबर 2026 में होने वाला भारत का बांग्लादेश दौरा फिलहाल रोक दिया गया है. बांग्लादेश सरकार ने देश में आईपीएल 2026 के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है. बीसीबी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश टीम को भारत नहीं भेजेगा और उसने आईसीसी को वेन्यू बदलने को लेकर पत्र भी लिखा है.

यह भी पढ़ें: मुस्ताफिजुर रहमान को हटाने से भड़का बांग्लादेश, IPL टेलीकास्ट पर लगाया बैन

मुस्तफिजुर रहमान पर क्या असर पड़ा?

रहमान के बांग्लादेशी साथी और रंगपुर राइडर्स के कप्तान नुरुल हसन ने तेज़ गेंदबाज़ की मौजूदा मानसिक स्थिति पर बात की. नुरुल ने कहा, 'हमारे लिए मुस्तफिज एक वर्ल्ड-क्लास गेंदबाज़ हैं. वह लंबे समय से यह साबित करते आ रहे हैं. हर किसी को उन पर भरोसा है. उनके बारे में और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है; हर कोई उनसे हमेशा प्रभावित रहता है.'

यह भी पढ़ें: बांग्लादेशी पैंतरा चला तो क्या BCCI की कमाई को बड़ा झटका लगेगा? सच कुछ और ही है

उन्होंने आगे कहा, 'वह शांत और सहज हैं. साथ ही, अभी भी कुछ निराशा हो सकती है (केकेआर मुद्दे को लेकर). जो उनके पास अभी है, उसके वह हकदार हैं, और पहले तो वह इससे भी ज़्यादा के हकदार थे. लेकिन मुझे लगता है कि वह ठीक हैं. मुस्तफिज को बुरा लग सकता है. वह हमेशा बांग्लादेश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं. मुझे लगता है कि वह शांत हैं. लेकिन इस फैसले ने उन्हें तोड़ दिया था.'

---- समाप्त ----
