मुस्ताफिजुर रहमान को हटाने से भड़का बांग्लादेश, IPL टेलीकास्ट पर लगाया बैन

बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के निर्देश पर अपनी टीम से आउट कर दिया था. मुस्ताफिजुर को आईपीएल से बाहर किए जाने को लेकर उठे विवाद के बाद बांग्लादेशी सरकार ने बिग कॉल लिया है. बांग्लादेश सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के प्रसारण और प्रचार पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. सरकार ने साफ किया है कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक जारी रहेगा.

26 मार्च को जारी एक आधिकारिक आदेश में पुष्टि की गई कि बांग्लादेश में आईपीएल से जुड़ा कोई भी प्रसारण, प्रमोशन या इवेंट कवरेज नहीं दिखाया जाएगा. बयान में कहा गया कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है. बांग्लादेशी अधिकारियों के मुताबिक मुस्ताफिजुर रहमान को बाहर करने के फैसले की जानकारी उन्हें बीसीसीआई के निर्देश के रूप में दी गई थी, जबकि सरकार ने इसे बिना किसी तार्किक वजह के लिया गया फैसला करार दिया.

सरकारी बयान में कहा गया कि इस निर्णय ने बांग्लादेश की जनता को दुखी, आहत और आक्रोशित किया है. इसी जनभावना को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्राधिकरण के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है कि आईपीएल से जुड़े सभी मैचों और कार्यक्रमों का प्रसारण अनिश्चितकाल के लिए निलंबित रहेगा. अगले आदेश तक आईपीएल के किसी भी मुकाबले या उससे संबंधित किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का प्रसारण नहीं किया जाएगा.

मुस्ताफिजुर को आईपीएल से हटाने पर विवाद बढ़ा

मुस्ताफिजुर रहमान को अचानक आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद से ही बांग्लादेश में यह मुद्दा बहस का विषय बना हुआ है. फैन्स, पूर्व क्रिकेटर और विशेषज्ञ लगातार इस फैसले के कारणों पर सवाल उठा रहे हैं. अब आईपीएल टेलीकास्ट पर बैन ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि यह विवाद सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खेल और कूटनीतिक संवेदनशीलता का मुद्दा बन चुका है.

यह विवाद अब सिर्फ टेलीकास्ट बैन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका असर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और द्विपक्षीय संबंधों पर भी साफ नजर आने लगा है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम को भारत ना भेजने का फैसला किया है. बोर्ड ने इसके पीछे सुरक्षा चिंताओं और बांग्लादेश सरकार की सलाह का हवाला दिया है.

यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब बीसीसीआई के निर्देशों के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्ताफिजुर रहमान को टीम से रिलीज किया. हालांकि बीसीसीआई ने मुस्ताफिजुर को हटाने के पीछे भारत-बांग्लादेश संबंधों की मौजूदा स्थिति का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया, लेकिन यह जरूर संकेत दिया कि यह निर्णय व्यापक घटनाक्रमों से प्रभावित था.

मुस्ताफिजुर रहमान के आईपीएल से अचानक बाहर होने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार रात एक आपातकालीन बैठक बुलाई. इसके बाद रविवार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अहम बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय टीम भारत की यात्रा नहीं करेगी. यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होना है.

