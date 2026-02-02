बेइज्जती, बैन और बायकॉट... निकल जाएगी पाकिस्तान की हेकड़ी, सख्त एक्शन की तैयारी में ICC

पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेलने से इनकार किया है. लेकिन अब पाकिस्तान का ये कदम उसके लिए बहुत भारी पड़ सकता है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) अब इस मामले पर एक बैठक बुलाने की तैयारी कर रहा है. आज तक से जुड़े सूत्रों के अनुसार, आईसीसी बोर्ड मंगलवार या बुधवार को बैठक कर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा और आगे की कार्रवाई तय करेगा.

और पढ़ें

हालांकि पाकिस्तान सरकार ने रविवार को सोशल मीडिया के जरिए यह ऐलान कर दिया कि राष्ट्रीय टीम भारत के खिलाफ नहीं खेलेगी, लेकिन आईसीसी सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की ओर से अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पत्र या सूचना नहीं मिली है.

रविवार को सरकार के फैसले के सार्वजनिक होने के कुछ घंटों बाद, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि सीनियर राष्ट्रीय टीम सरकार के फैसले का पालन करेगी. उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह मामला क्रिकेट बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता.

नकवी ने अब तक कुछ नहीं कहा

पीसीबी अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नक़वी इस मुद्दे पर अब तक चुप्पी साधे हुए हैं. यह तब है जब इससे पहले उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के बहिष्कार की बात कही थी, जो अब बांग्लादेश के समर्थन में केवल भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार तक सीमित हो गई है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: फाइनल में पहुंचे तो क्या करेंगे? पाकिस्तान की पैंतरेबाजी पर अब इंग्लैंड के दिग्गज ने उठाए सवाल

गौरतलब है कि बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत की यात्रा से इनकार किया था, जिसके बाद उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर स्कॉटलैंड को शामिल किया गया.

पाकिस्तान के नहीं खेलने पर कड़े प्रतिबंध संभव

सूत्रों ने बताया कि अगर पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ खेलने नहीं उतरता है, तो आईसीसी कड़े प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है. मैदान पर पाकिस्तान को इस मैच के लिए वॉकओवर देना होगा, जिससे उसे दो अंक गंवाने पड़ेंगे और उसका नेट रन रेट भी बुरी तरह प्रभावित होगा.

संभावित आईसीसी प्रतिबंध क्या हो सकते हैं?

मैदान के बाहर, आईसीसी के प्रतिबंध पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य के लिए गंभीर संकट खड़ा कर सकते हैं.

* पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में विदेशी खिलाड़ियों की भागीदारी पर रोक, साथ ही लीग से अंतरराष्ट्रीय मान्यता और व्यावसायिक समर्थन वापस लेना.

* आईसीसी के राजस्व पूल से पाकिस्तान को मिलने वाली राशि में भारी कटौती, जिस पर पीसीबी की आर्थिक निर्भरता काफी हद तक है.

* भारत-पाकिस्तान मैच नहीं होने से हुए भारी राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए ब्रॉडकास्टर को मुआवजा देने का निर्देश.

* एशिया कप से बाहर किया जाना

* पाकिस्तान से जुड़ी सभी द्विपक्षीय सीरीज़ पर रोक

Advertisement

यह भी पढ़ें: भारत से बचकर भागे, नीदरलैंड्स-USA भी कम नहीं! पाकिस्तानी फैन्स को अभी से सता रहा डर

एक आधिकारिक बयान में आईसीसी ने पाकिस्तान को संभावित परिणामों के प्रति आगाह करते हुए पीसीबी से अंतिम फैसला लेने से पहले दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करने की अपील की.

ब्रॉडकास्टर्स पर क्या असर पड़ेगा?

भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला विश्व क्रिकेट के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मैचों में से एक है.पिछले साल एशिया कप के दौरान भारत और पाकिस्तान एक महीने के भीतर तीन बार भिड़े थे, जिससे ब्रॉडकास्टर्स को अरबों रुपये की कमाई हुई थी.

अगर पाकिस्तान इस महीने भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलता है, तो ब्रॉडकास्टर्स आईसीसी पर जबरदस्त दबाव बना सकते हैं. यह एक ऐसी स्थिति है, जो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होगी.

पहले भी हुए हैं मैच बहिष्कार, लेकिन…

मैच खेलने से इनकार करने के उदाहरण पहले भी रहे हैं. 1996 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज़ ने सुरक्षा कारणों से श्रीलंका की यात्रा नहीं की थी. 2003 विश्व कप में इंग्लैंड ने राजनीतिक कारणों से ज़िम्बाब्वे के खिलाफ खेलने से इनकार किया था, जबकि न्यूज़ीलैंड ने नैरोबी में केन्या के खिलाफ ग्रुप मैच नहीं खेला था.

यह भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप विवाद में शाहिद आफरीदी की एंट्री... पाकिस्तानी टीम के सपोर्ट में उतरे, ICC पर उठाए सवाल

Advertisement

हालांकि, उन मामलों में से किसी में भी इतना बड़ा, हाई-प्रोफाइल बहिष्कार आखिरी समय पर घोषित नहीं किया गया था.

---- समाप्त ----