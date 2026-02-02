T20 वर्ल्ड कप विवाद में शाहिद आफरीदी की एंट्री... पाकिस्तानी टीम के सपोर्ट में उतरे, ICC पर उठाए सवाल

भारत के खिलाफ आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले को लेकर जारी विवाद के बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी का बयान सामने आया है. आफरीदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह क्रिकेट को राजनीति से ऊपर मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद वह पाकिस्तान सरकार के फैसले के समर्थन में खड़े हैं.

पाकिस्तान सरकार ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को श्रीलंका की यात्रा करने की मंजूरी दी, लेकिन भारत के खिलाफ ग्रुप मैच ना खेलने का फैसला लिया. शाहिद आफरीदी ने लिखा कि उन्होंने हमेशा माना है कि क्रिकेट वह दरवाजे खोल सकता है, जिन्हें राजनीति बंद कर देती है. हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि भारत के खिलाफ मैच न खेलना दुर्भाग्यपूर्ण है.

अपने पोस्ट में शाहिद आफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) पर ही सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बयान देने का नहीं, बल्कि फैसले लेकर नेतृत्व दिखाने का समय है. आफरीदी ने लिखा कि ICC को यह साबित करना चाहिए कि वह सभी सदस्य देशों के लिए निष्पक्ष, स्वतंत्र और समान है. उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब ICC पाकिस्तान के फैसले पर संभावित कड़ी कार्रवाई पर विचार कर रहा है.

शाहिद आफरीदी लिखते हैें, 'मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि जब राजनीति दरवाजे बंद कर देती है, तब क्रिकेट नए रास्ते खोल सकता है. यह खेदजनक है कि पाकिस्तान टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, लेकिन मैं अपनी सरकार के फैसले का समर्थन करता हूं. यह आईसीसी के लिए सिर्फ नेतृत्व करने और बयान देने का समय नहीं है, बल्कि फैसलों से यह साबित करने का समय है कि वह निष्पक्ष, स्वतंत्र और हर सदस्य के प्रति न्यायसंगत है.'

शाहिद आफरीदी का यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के कई पूर्व खिलाड़ी भारत के खिलाफ मैच ना खेलने के फैसले को लेकर दो हिस्सों में बंटे नजर आ रहे हैं. कुछ पूर्व खिलाड़ी इसे गलत ठहरा रहे हैं, जबकि आफरीदी जैसे बड़े नाम खुलकर सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं.

इस पूरे मामले पर ICC पहले ही चिंता जता चुकी है. आईसीसी ने कहा है कि चयनात्मक भागीदारी वैश्विक क्रिकेट के हित में नहीं है. वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी की ओर से अब तक कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

भारत संग मैच का बहिष्कार अब सिर्फ एक मुकाबले का मुद्दा नहीं रह गया है. यह मामला ICC की विश्वसनीयता, पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य और वैश्विक क्रिकेट की राजनीति से सीधे जुड़ गया है. ऐसे में शाहिद आफरीदी का यह बयान विवाद को और भड़काने वाला माना जा रहा है.

