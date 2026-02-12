scorecardresearch
 
डिनर का वादा, रिटायरमेंट भी होगा वापस... भारत vs पाक‍िस्तान मैच से पहले बाबर आजम की पाक‍िस्तानी द‍िग्गजों ने मौज ले ली, VIDEO

भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप का मुकाबला होना है.ऐसे में बाबर आजम को कर पाकिस्तान के पूर्व द‍िग्गज क्रिकेटरों ने एक वीडियो में कई तरह के वादे किए हैं.

'बाबर ने मैच जिताया तो…' पाक दिग्गजों के अजीब दावे, सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रोलिंग

भारत और पाकिस्तान के बीच रव‍िवार (15 फरवरी) को कोलंबो में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले से पहले एक वीड‍ियो चर्चा में हैं. जहां  पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने बाबर आजम से मैच जिताऊ पारी की मांग करते हुए ऐसे-ऐसे ‘वादे’ कर दिए हैं, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं.

पूर्व ओपनर अहमद शहजाद ने कहा कि अगर बाबर भारत के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेलते हैं तो वह पूरी टीम को डिनर देंगे. वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने संकेत दिया कि ऐसी पारी आई तो वह अपने रिटायरमेंट के फैसले पर भी ‘दोबारा सोच सकते हैं’. पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने थोड़ा संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि बाबर पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाने की जरूरत नहीं है. 

फ‍िर वीड‍ियो में आम‍िर-शहजाद ने लिए बाबर के मजे 
वीड‍ियो में एंकर ने कहा कि अगर वो 160 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं तो आम‍िर (मोहम्मद आम‍िर) भाई र‍िटायरमेंट से यूटर्न ले लेंगे. आम‍िर यह सुन थोड़े हैरान लगे. हालांकि उन्होंने तुरंत कहा- लेकिन ऐसा ना हो कि वो (बाबर) 2 गेंदों पर 8 रन बनाए और आउट हो जाए, ऐसा नहीं, बल्क‍ि मैच ज‍िताए. बल्क‍ि वो 50 प्लस रन बनाए तो मैं र‍िटायरमेंट से यूटर्न के के बारे में सोचूंगा. 

वहीं शहजाद ने वीड‍ियो में आगे कहा कि थोड़ा इसको र‍ियल‍िस्टक कर लें, अगर वो मैच व‍िन‍िंग इन‍िंग 150 के स्ट्राइक रेट से खेलता है तो फिर वो सभी शर्तें मानी जाएंगी. 

दरअसल, यह सब द‍िग्गज 15 फरवरी को होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच से पहले चर्चा स्टूड‍ियो में चर्चा कर रहे थे. हाल ही में पाकिस्तान ने भारत संग टी0 वर्ल्ड कप द्वारा टूर्नामेंट मैच में बायकॉट की बात कही थी. लेकिन अब यह मैच हो रहा है. इस मैच का महत्व और बढ़ गया है. अब यह मुकाबला सिर्फ ग्रुप-स्टेज गेम नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा, दबाव और उम्मीदों का संगम बन गया है.

क्रिकेट विशेषज्ञ मानते हैं कि बाबर आज़म इस समय पाकिस्तान की बल्लेबाजी की धुरी हैं और भारत के खिलाफ उनकी भूमिका निर्णायक होगी. लेकिन उनका स्ट्राइक रेट और हाल‍िया फॉर्म च‍िंता का व‍िषय रहा है. 

बाबर आजम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर
बाबर आजम के मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो उन्होंने 2 मैचों में 61 रन 122 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं. वहीं बाबर आजम ने ओवरऑल 141 टी20 मैचों की 134 पार‍ियों में 4566 रन बनाए हैं, इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 128.29 रहा है. वहीं बाबर आजम टी20 इंटरनेशनल में मौजूदा समय में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ख‍िलाड़ी भी हैं. 

---- समाप्त ----
