भारत संग मैच छोड़ा तो पाकिस्तान को होगा भारी नुकसान! T20 वर्ल्ड कप को लेकर असमंजस में पीसीबी

पाकिस्तान टीम के आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भागीदारी पर सस्पेंस बरकरार है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) इस शु्क्रवार या अगले सोमवार तक टी20 वर्ल्ड कप को लेकर निर्णय लेगा. हालांकि पाकिस्तानी टीम शायद ही पूरे टूर्नामेंट का बायकॉट करे. पूरी चर्चा सिमटकर सिर्फ 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले हाई-वोल्टेज मुकाबले तक आ गई है.

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस फैसले के राजनीतिक दबाव, कानूनी जोखिम और भारी आर्थिक नुकसान को लेकर गहराई से मंथन कर रहा है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सोमवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लंबी बैठक की, जिसमें सभी संभावित विकल्पों पर चर्चा हुई. नकवी सरकार के शीर्ष स्तर से मार्गदर्शन चाहते हैं, ताकि कोई भी फैसला लेने से पहले उसके दूरगामी परिणामों को समझा जा सके.

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि मोहसिन नकवी इस समय राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दौरे पर हैं और वहां भी उन्होंने इस मुद्दे पर उनसे सलाह ली है. इसके अलावा, आने वाले दिनों में नकवी पीसबी के कुछ पूर्व अध्यक्षों से भी राय लेने वाले हैं. सूत्रों के अनुसार, पीसीबी के भीतर भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार एक गंभीर विकल्प के तौर पर चर्चा में है.

भारत संग मैच से दूरी बना पाएगा पाकिस्तान?

हालांकि, अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है, तो भारत के खिलाफ मैच खेलने या ना खेलने का फैसला टीम के पहले दो मुकाबलों के बाद ही लिया जाएगा. पाकिस्तान को अपने शुरुआती मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलना है. फिर वो 10 फरवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका का सामना करेगा.

एक सूत्र ने कहा, 'अगर पाकिस्तान पहले दोनों मैच जीत लेता है, तो भारत के खिलाफ मुकाबले को छोड़ने की संभावना काफी मजबूत हो जाएगी. हालांकि, भारत-पाकिस्तान मुकाबले का बहिष्कार पीसीबी के लिए भारी पड़ सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी के कानूनी सलाहकारों ने नकी को आगाह किया है कि इस समय जियोस्टार स्पोर्ट्स (भारत) के साथ 3 अरब डॉलर की ब्रॉडकास्ट डील चल रही है, जो 2027 तक वैध है.

इस डील से मिलने वाली आय आईसीसी के सभी सदस्य बोर्डों में बांटी जाती है. अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलता है, तो ब्रॉडकास्टर ICC के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है. इस स्थिति में आईसीसी पीसीबी को नोटिस जारी कर सकता है. सभी सदस्य देशों को मिलने वाली सालाना फंडिंग घट सकती है.

ऐसे में पाकिस्तान की छवि और भविष्य के लिए मेजबानी की दावदेारी पर भी असर पड़ सकता है. पीसीबी सूत्रों का कहना है कि यह फैसला सिर्फ एक मैच या टूर्नामेंट का नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य और आईसीसी में उसकी पोजीशन को भी प्रभावित कर सकता है. यही वजह है कि बोर्ड जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के मूड में नहीं है.

