पूर्व भारतीय द‍िग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दो वनडे मैचों में अर्शदीप सिंह को प्लेइंग XI से बाहर रखने पर टीम मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना की है. वडोदरा और राजकोट में खेले गए मुकाबलों में अर्शदीप को मौका नहीं मिला. इन दोनों मैचों में मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा को तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई.

39 वर्षीय अश्विन ने यूट्यूब चैनल पर इस फैसले को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालते हैं.

अश्विन ने कहा- दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आपको हिट-द-डेक गेंदबाज़ चाहिए, इसलिए प्रसिद्ध और हर्षित को मौका देना समझ में आता है. लेकिन कोई अर्शदीप के बारे में क्यों नहीं सोच रहा? सोच‍िए वह क्या महसूस कर रहा होगा?”.

अर्शदीप सिंह भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और उन्होंने अब तक खेले 14 वनडे में 22 विकेट लिए हैं. इसके बावजूद उन्हें लगातार इग्नोर किया जा रहा है.

यह माना जा रहा है कि अर्शदीप को आगामी टी20 वर्ल्ड कप (7 फरवरी से 8 मार्च, भारत और श्रीलंका में) को ध्यान में रखते हुए आराम दिया गया है. हालांकि, गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद से अर्शदीप को टी20 टीम में भी नियमित मौके नहीं मिले हैं. उन्होंने जुलाई 2024 के बाद सिर्फ 13 में से 5 टी20 मैच खेले हैं.

अश्विन ने गेंदबाज़ों के साथ होने वाले इस व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा- यह कॉन्फ‍िडेंस का खेल है. अगर कोई खिलाड़ी लंबे समय तक बाहर रहता है, तो जब वह लौटता है तो स्वाभाविक रूप से जंग लगा हुआ होता है. यह समस्या हमेशा गेंदबाजों के साथ ही क्यों होती है, बल्लेबाजों के साथ ऐसा नहीं होता है.

उन्होंने आगे कहा कि अर्शदीप अपने प्रदर्शन के दम पर सीधे प्लेइंग XI में जगह पाने के हकदार हैं. जब भी आपने उसे गेंद दी है, उसने प्रदर्शन किया है. उसे सिर ऊंचा करके टीम में चलकर आने दीजिए. वह इसका हकदार है.

अश्विन ने तीसरे वनडे में अर्शदीप को खिलाने की संभावनाओं पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा- अब लोग कह रहे हैं कि वह तीसरा वनडे खेलेगा. लेकिन पहले दो मैचों में उसे बाहर रखने का क्या मतलब था? इससे उसके आत्मविश्वास पर क्या असर पड़ेगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ फिलहाल 1-1 से बराबर है. निर्णायक मुकाबला रविवार, 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा.

