scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ऐसा क्यों होता है, अर्शदीप को सेलेक्ट ना करने पर अश्व‍िन तमतमाए... कटघरे में गौतम गंभीर?

पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दो वनडे में अर्शदीप सिंह को न खिलाने पर गौतम गंभीर के नेतृत्व वाले टीम मैनेजमेंट की आलोचना की है. अश्विन ने कहा कि ऐसे फैसले खिलाड़ियों के आत्मविश्वास पर असर डालते हैं.

Advertisement
X
गौतम गंभीर पर इशारों इशारों में अश्व‍िन ने अटैक किया है (Photo: PTI)
गौतम गंभीर पर इशारों इशारों में अश्व‍िन ने अटैक किया है (Photo: PTI)

पूर्व भारतीय द‍िग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दो वनडे मैचों में अर्शदीप सिंह को प्लेइंग XI से बाहर रखने पर टीम मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना की है. वडोदरा और राजकोट में खेले गए मुकाबलों में अर्शदीप को मौका नहीं मिला. इन दोनों मैचों में मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा को तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई.

39 वर्षीय अश्विन ने यूट्यूब चैनल पर इस फैसले को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालते हैं.

अश्विन ने कहा- दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आपको हिट-द-डेक गेंदबाज़ चाहिए, इसलिए प्रसिद्ध और हर्षित को मौका देना समझ में आता है. लेकिन कोई अर्शदीप के बारे में क्यों नहीं सोच रहा? सोच‍िए वह क्या महसूस कर रहा होगा?”. 

सम्बंधित ख़बरें

Ashwin and Ruturaj
Ruturaj Gaikwad को लेकर R.Ashwin ने दिया बड़ा बयान!
'इस बार T20 वर्ल्ड कप कोई नहीं देखेगा', ICC पर भड़के Ashwin
Ravichandran Ashwin
'T20 वर्ल्ड कप कोई नहीं देखेगा...', ICC पर भड़के अश्विन, बताई बड़ी वजह
R.Ashwin
R.Ashwin ने ODI क्रिकेट के लिए दिया बड़ा बयान!
IPL 2026: Kartik Sharma बने सबसे महंगे Uncapped Player

अर्शदीप सिंह भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और उन्होंने अब तक खेले 14 वनडे में 22 विकेट लिए हैं. इसके बावजूद उन्हें लगातार इग्नोर किया जा रहा है.
यह भी पढ़ें: IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने राजकोट ODI जीतकर रचा इत‍िहास, रनचेज करते हुए पहली बार हुआ ऐसा... सारे पुराने गण‍ित फेल

यह माना जा रहा है कि अर्शदीप को आगामी टी20 वर्ल्ड कप (7 फरवरी से 8 मार्च, भारत और श्रीलंका में) को ध्यान में रखते हुए आराम दिया गया है. हालांकि, गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद से अर्शदीप को टी20 टीम में भी नियमित मौके नहीं मिले हैं. उन्होंने जुलाई 2024 के बाद सिर्फ 13 में से 5 टी20 मैच खेले हैं.

Advertisement

अश्विन ने गेंदबाज़ों के साथ होने वाले इस व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा- यह कॉन्फ‍िडेंस का खेल है. अगर कोई खिलाड़ी लंबे समय तक बाहर रहता है, तो जब वह लौटता है तो स्वाभाविक रूप से जंग लगा हुआ होता है. यह समस्या हमेशा गेंदबाजों के साथ ही क्यों होती है,  बल्लेबाजों के साथ ऐसा नहीं होता है.
यह भी पढ़ें: कोहली की क्लास, गिल-अय्यर का कमबैक और केएल का संयम... वडोदरा वनडे में दिखे 5 पॉजिटिव साइन

उन्होंने आगे कहा कि अर्शदीप अपने प्रदर्शन के दम पर सीधे प्लेइंग XI में जगह पाने के हकदार हैं. जब भी आपने उसे गेंद दी है, उसने प्रदर्शन किया है. उसे सिर ऊंचा करके टीम में चलकर आने दीजिए. वह इसका हकदार है. 

अश्विन ने तीसरे वनडे में अर्शदीप को खिलाने की संभावनाओं पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा- अब लोग कह रहे हैं कि वह तीसरा वनडे खेलेगा. लेकिन पहले दो मैचों में उसे बाहर रखने का क्या मतलब था? इससे उसके आत्मविश्वास पर क्या असर पड़ेगा. 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ फिलहाल 1-1 से बराबर है. निर्णायक मुकाबला रविवार, 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement