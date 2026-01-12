कोहली की क्लास, गिल-अय्यर का कमबैक और केएल का संयम... वडोदरा वनडे में दिखे 5 पॉजिटिव साइन

भारत-न्यूजीलैंड के बीच वडोदरा में खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत हासिल की. इस मुकाबले में विराट कोहली एक बार फिर रंग में दिखे और उन्होंने शानदार 93 रनों की पारी खेली. कोहली भले ही शतक से चूक गए लेकिन उन्होंने भारत की जीत की नींव रखी. मध्यक्रम में जल्दी-जल्दी विकेट गिरने से 301 रनों का लक्ष्य थोड़े समय के लिए भारत से दूर जाता दिखा. लेकिन आखिरकार भारत को जीत मिली. इस मैच में गिल का फॉर्म, अय्यर की क्लास और केएल के धैर्य समेत भारत के लिए कई पॉजिटिव साइन भी दिखे.
रोहित-गिल की संभली शुरुआत
कोटाम्बी स्टेडियम की रन बनाने में मददगार पिच पर 301 रन के कठिन लक्ष्य का पीछा करते हुए सारा ध्यान भारत के टॉप-3 पर था. रोहित शर्मा और कोहली अच्छी लय में थे, जबकि शुभमन गिल टी20 विश्व कप से बाहर किए जाने और हालिया चोट से उबरकर वापसी कर रहे थे. लेकिन दोनों ने संभली शुरुआत की.
अक्सर की तरह रोहित ने आक्रामक शुरुआत की लेकिन वो 26 रन ही बना सके. जिसमें तीन चौके और दो छक्के शामिल थे. लेकिन कोहली के क्रीज़ पर आते ही स्टेडियम का माहौल बदल गया.
कोहली का दिखा अलग अंदाज
आमतौर पर धीमी शुरुआत करने वाले कोहली इस बार अलग अंदाज़ में दिखे. उन्होंने अनुभवहीन क्रिस्टियन क्लार्क और आदित्य अशोक पर शुरुआत से ही दबाव बनाया और दोनों गेंदबाज़ों के खिलाफ बाउंड्री जमाईं. गिल को भी इससे लय मिली और इस जोड़ी ने रोहित के आउट होने के बाद न सिर्फ पारी को संभाला, बल्कि भारत को मज़बूत बढ़त भी दिलाई.
कोहली ने 44 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और लग रहा था कि वह मैच को अंत तक ले जाएंगे. गिल ने भी संयम दिखाते हुए 66 गेंदों में अर्धशतक जमाया, हालांकि वह पीठ की परेशानी से जूझते दिखे. खेल में आया एक ब्रेक गिल के लिए महंगा साबित हुआ और एकाग्रता में चूक के चलते वह 56 रन पर आउट हो गए.
फिर कोहली-अय्यर का कमाल
इसके बाद श्रेयस अय्यर मैदान पर आए, जिन पर एक और साझेदारी बनाने की जिम्मेदारी थी. शुरुआत में वह असहज दिखे, लेकिन 31वें ओवर में आदित्य अशोक के खिलाफ एक छक्का और दो चौके लगाकर उन्होंने लय वापस दिलाई. इसी बीच नाटकीय मोड़ आया, जब माइकल ब्रेसवेल ने शानदार कैच लपकते हुए कोहली को 93 रन पर पवेलियन भेज दिया.
मध्यक्रम लड़खड़ा गया
वॉशिंगटन सुंदर साइड स्ट्रेन से जूझ रहे थे, जिसके चलते रविंद्र जडेजा को नंबर 5 पर भेजा गया, लेकिन यह फैसला उल्टा पड़ गया और वह उसी ओवर में 4 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद काइल जैमीसन ने श्रेयस को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारत को 53 गेंदों में 59 रन चाहिए थे.
लेकिन हर्षित ने दिखाया दम
सुंदर बल्लेबाज़ी के लिए फिट नहीं थे, जिससे हर्षित राणा को क्रीज़ पर आना पड़ा. युवा तेज़ गेंदबाज़ ने अपने ऑलराउंड कौशल दिखाने के इरादे से साहसिक बल्लेबाज़ी की, हालांकि कुछ मौके बेहद तनावपूर्ण रहे. 44वें ओवर में डेरिल मिचेल ने उनका कैच छोड़ दिया, जो बाद में काफी महंगा साबित हुआ.
दूसरे छोर पर राहुल शांत बने रहे और हर्षित को खुलकर खेलने दिया. एक छक्के ने पांच ओवर शेष रहते समीकरण को भारत के पक्ष में रखा. इसके बाद एक और चौके से लक्ष्य 23 गेंदों में 22 रन रह गया, इससे पहले हर्षित 23 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हो गए.
केएल ने दिखाया धैर्य
लेकिन इस रन चेज में केएल राहुल ने धैर्य का परिचय दिया. उन्होंने एक छोर संभाले रखा और 21 गेंद में 29 रन बनाए. अपनी पारी में केएल ने 2 चौके और एक विजयी छक्का लगाया. अब भारत का दूसरा मैच बुधवार को राजकोट में है.