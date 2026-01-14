राजकोट के न‍िरजंन शाह स्टेडियम में न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरा वनडे बुधवार (14 जनवरी) 7 विकेट से जीता और सीरीज 1-1 से बराबर कर ली. अब सीरीज का ड‍िसाइडर रव‍िवार (18 जनवरी) को इंदारे में होगा. राजकोट में हुए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने एक द‍िलचस्प रिकॉर्ड बनाया, दरअसल, अब तक यहां खेले गए वनडे मुकाबलों में नहीं हुआ था, इस टीम ने वो कर दिखाया.

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिचेल की नाबाद शतकीय पारी और विल यंग के साथ हुई 162 रनों की मजबूत साझेदारी की बदौलत कीवी टीम ने बुधवार को खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारत को सात विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली.

285 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 47.3 ओवर में तीन विकेट खोकर 286 रन बना लिए. धीमी पिच पर मिचेल ने बेहद संयमित बल्लेबाजी करते हुए 131 रन की नाबाद पारी खेली और टीम को जीत तक पहुंचाया. विल यंग ने भी शानदार साथ निभाते हुए 87 रन बनाए. दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 162 रन की अहम साझेदारी हुई, जिसने भारत की वापसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. अब सीरीज का निर्णायक मुकाबला रविवार को इंदौर में खेला जाएगा.

राहुल की शतकीय पारी के बावजूद भारत हारा

इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 284 रन बनाए. विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल ने शानदार 112 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. कप्तान शुभमन गिल (56) और रोहित शर्मा (24), विराट कोहली (23) और रवींद्र जडेजा (27) ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन वे अपनी पारियों को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके. न्यूजीलैंड की ओर से क्रिस्टियन क्लार्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लेकर 56 रन दिए.

तो राजकोट में न्यूजीलैंड ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया?

राजकोट के न‍िरंजन शाह स्टेडियम में अब तक जो भी मुकाबले हुए थे, वो हमेशा पहले बल्लेबाजी करने वाली जीती थी. लेकिन न्यूजीलैंड ने रनचेज करते हुए जीत दर्ज की, जो इस मैदान पर पहली बार वनडे में हुआ. न्यूजीलैंड ने बुधवार को यहां पहला मुकाबला खेला. भारत ने यहां महज 1 मैच जीता था. वहीं 4 मैचों में उसको हार मिली है.

2026: न्यूजीलैंड ने भारत को 7 व‍िकेट से हराया.

2023: ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रन से हराया

2020: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से हराया

2015: साउथ अफ्रीका ने भारत को 18 रन से हराया

2013: इंग्लैंड ने भारत को 9 रन से हराया

भारत की प्लेइंग XI: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज

न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिचेल, मिचेल हे (व‍िकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, जैक फोक्स, जेडन लेनोक्स

