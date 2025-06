Cricketers Reaction on Ahmedabad Plane crash: अहमदाबाद से लंदन जा रहा एअर इंडिया का विमान (AI-171) 12 जून को दोपहर में क्रैश हो गया है. विमान में 242 लोग सवार थे. इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिट‍िश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई नागर‍िक थे. इसके अलावा पायलट सह‍ित केबिन क्रू के 12 सदस्य शामिले थे. Advertisement अहमदाबाद एयरपोर्ट से प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद यह हादसा हुआ. प्लेन बीजे मेड‍िकल कॉलेज की इमारत से टकरा गया. बहरहाल, इस हादसे पर तमाम भारतीय क्रिकेटर्स के र‍िएक्शन सामने आए. इनमें हरभजन सिंह, श‍िखर धवन, इरफान पठान, यूसुफ पठान शाम‍िल हैं. Thoughts with every soul impacted by the crash near Meghani. Wishing strength and prayers to their loved ones. 🙏 — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) June 12, 2025 श‍िखर धवन ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा- दुर्घटना में घायल और प्रभावित सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थनाएं करता हूं. मेघानी के पास हुई इस हादसे में ज‍िन लोगों के पर‍िजनों के साथ हादसा हुआ है, उन्हें हम दिल से सांत्वना देते हैं.



इरफान पठान ने एक्स पर लिखा- आज अहमदाबाद में हुई एअर इंडिया विमान दुर्घटना से दिल बहुत दुखी है. सभी यात्रियों, क्रू मेंबर्स और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं.

Deeply saddened by the Air India flight crash in Ahmedabad today. Prayers for the passengers, crew, and their families. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) June 12, 2025

पूर्व क्रिकेटर और बहरामपुर से TMC सांसद युसूफ पठान ने एक्स पर लिखा- अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास #AirIndia की अहमदाबाद-लंदन फ्लाइट की घटना के बारे में सुनकर बहुत हैरानी हुई. सभी यात्रियों और क्रू की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं.

Very shocked to hear about the #AirIndia Ahmedabad-London flight incident near Ahmedabad airport. Praying for the safety of all passengers and crew. 🙏#PlaneCrash #Ahmedabad — Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) June 12, 2025

हरभजन सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा- अहमदाबाद में हुई एअर इंडिया विमान दुर्घटना की खबर सुनकर मैं बहुत हैरान और दुखी हूं. इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों और उनके परिवारों के लिए मेरी दिल से प्रार्थना है. ये बहुत मुश्किल समय है और शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभावित लोग हिम्मत और सहारा पा सकें. इस दुखद घटना से जुड़े सभी लोगों के लिए मेरा दिल दुखी है.

I am utterly shocked and deeply anguished to learn about the tragic Air India plane crash in Ahmedabad. My thoughts and prayers go out to all the victims and their families who are enduring unimaginable pain and loss. In moments like these, words feel so inadequate, but I hope… — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) June 12, 2025

सुरेश रैना ने लिखा, 'अहमदाबाद में हुए एअर इंडिया के विमान हादसे की खबर सुनकर पूरी तरह स्तब्ध हूं. इस दुखद घड़ी में मेरी प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है. ईश्वर सभी परिवारों को इस दुख को सहने की ताकत दे.'

Absolutely devastated by the news of the Air India crash in Ahmedabad.

My heartfelt prayers for all the lives lost and strength to the families affected.

In this tragic hour, we stand united in grief. 🕯️🙏 #AirIndia #Ahmedabad #Condolences — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) June 12, 2025

अहमदाबाद में हुए इस प्लेन क्रैश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF-BSF और सेना की टीमें जुट गई हैं. वहीं एअर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर 1800 5691 444 भी जारी कर दिया है.