'किसी को बोलो नजर उतार दे...', T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर हुए शुभमन गिल को सुनील गावस्कर की सलाह

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम के सेलेक्शन ने सबको चौंका दिया. साउथ अफ्रीकी सीरीज में टीम के उप-कप्तान रहे शुभमन गिल को स्क्वॉड से ही आउट कर दिया गया. शुभमन खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, जिसके चलते चयनकर्ताओं ने ये कड़ा निर्णय लिया. शुभमन की जगह अक्षर पटेल को टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का उप-कप्तान बनाया गया. इस फैसले से कई लोग हैरान हुए, जिनमें टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर भी शामिल हैं.

और पढ़ें

यह भी पढ़ें: लखनऊ में लिख दी गई थी शुभमन गिल को बाहर करने की स्क्रिप्ट? वर्ल्ड कप टीम सेलेक्शन की इनसाइड स्टोरी

टीम के ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनील गावस्कर ने कहा कि उन्हें शुभमन गिल के बाहर होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी. उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स से कहाा, ये जरा भी सरप्राइज नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से सरप्राइज है.'

सुनील गावस्कर ने शुभमन गिल की काबिलियत की तारीफ करते हुए कहा कि वह क्लासिक प्लेयर हैं और हाल के समय में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है. गावस्कर ने माना कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में शुभमन संघर्ष करते दिखे, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि फॉर्म आती-जाती रहती है, क्लास हमेशा बनी रहती है.

टी20 क्रिकेट में कमबैक आसान नहीं: गावस्कर

सुनील गावस्कर ने यह भी समझाया कि लंबे समय बाद टी20 क्रिकेट में वापसी करना आसान नहीं होता. गावस्कर ने कहा, 'टी20 फॉर्मेट में बल्लेबाज से पहली गेंद से आक्रामक खेलने की उम्मीद होती है और अगर लय नहीं हो, तो मुश्किल और बढ़ जाती है. गिल भी हाल ही में इसी परेशानी से जूझते नजर आए. गिल का स्वाभाविक खेल लंबे फॉर्मेट के ज्यादा अनुकूल है, जहां टाइमिंग और ग्राउंड शॉट्स अहम होते हैं. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि गिल टी20 के लिए फिट नहीं हैं.'

Advertisement

एक निजी बात साझा करते हुए सुनील गावस्कर ने बताया कि वह हाल ही में अहमदाबाद से उसी फ्लाइट में शुभमन गिल और भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ यात्रा कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने गिल से प्यार और अपनापन दिखाते हुए कहा था, 'घर पर किसी को बोलो नजर उतार दे क्योंकि हम इसमें विश्वास करते हैं. हमारा मानना ​​है कि कभी-कभी नजर लग जाती है.'

सुनील गावस्कर ने याद दिलाया कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में शुभमन गिल का प्रदर्शन शानदार रहा है, जो उनकी टी20 क्षमता का सबूत है. गावस्कर ने कहा कि गिल बेहद अच्छे खिलाड़ी हैं और उन्हें आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करते हुए लोगों ने देखा है, इसलिए टी20 फॉर्मेट उनके लिए नया नहीं है.

---- समाप्त ----