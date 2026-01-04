टी20 वर्ल्ड कप में कौन होगा भारत का एक्स फैक्टर, डिविलियर्स ने इस खिलाड़ी की गिनाई खूबियां

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप से पहले हार्दिक पंड्या को लेकर खास तौर पर ध्यान आकर्षित किया है. डिविलियर्स ने हार्दिक को भारत के लिए एक बहुत बड़ा और निर्णायक खिलाड़ी बताया है. अपनी विश्लेषणात्मक समझ के लिए मशहूर डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भारतीय टीम पर चर्चा करते हुए बड़े टूर्नामेंट में मैच-विनर्स की अहमियत पर ज़ोर दिया.
डिविलियर्स ने भारतीय टीम की संरचना का विश्लेषण करते हुए चयन में मौजूद विविधता और संतुलन की तारीफ की. उन्होंने कहा, 'टीम में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकते हैं, जिससे आप टीम के संतुलन के साथ काफी प्रयोग कर सकते हैं.'
उनका मानना है कि यही गहराई भारत को ज़रूरत के मुताबिक अपनी रणनीति बदलने की आज़ादी देती है. टीम को और विस्तार से समझाते हुए डिविलियर्स ने चुने गए खिलाड़ियों और बाहर रह गए नामों का ज़िक्र किया.
डिविलियर्स ने बताई भारतीय टीम की खूबी
डिविलियर्स ने कहा, 'ऊपर अभिषेक शर्मा हैं, विकेटकीपर के तौर पर संजू सैमसन हैं. मैंने यहां ऋषभ पंत, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और जितेश शर्मा को नहीं देखा, तो ये वो दुर्भाग्यशाली खिलाड़ी हैं जो बाहर रह गए.'
हार्दिक को बताया एक्स फैक्टर
इन बड़े नामों की गैरमौजूदगी के बावजूद हार्दिक पांड्या की भूमिका सबसे अहम नज़र आती है. डिविलियर्स ने कहा, 'हार्दिक एक बहुत बड़ा निर्णायक खिलाड़ी होंगे. वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से आपको मैच जिता सकते हैं. वह किसी भी स्थिति में गेंदबाज़ी कर सकते हैं और बल्लेबाज़ी क्रम में कहीं भी उतर सकते हैं.'
यह बयान हार्दिक की उस ऑलराउंड क्षमता को रेखांकित करता है, जिससे वह मैच के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं. डिविलियर्स ने विपक्षी टीमों पर हार्दिक के मनोवैज्ञानिक दबाव की भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि जब वह बल्लेबाज़ी करने आते हैं तो विपक्षी टीम के मन में एक डर होता है कि हमें उन्हें जल्दी आउट करना होगा, नहीं तो अगर वह तीन-चार ओवर भी बल्लेबाज़ी कर गए तो हम मैच हार सकते हैं.
हार्दिक का हालिया प्रदर्शन भी उनकी इस छवि को और मज़बूत करता है. विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट का अपना पहला शतक जड़ा, जिसमें बड़ौदा के लिए विदर्भ के खिलाफ 92 गेंदों पर 133 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 11 छक्के लगाए, वहीं एक ओवर में उन्होंने 34 रन भी बटोरे.