6,6,6,6,6... हार्दिक पंड्या ने किया धुआं-धुआं, छक्कों की बारिश कर जड़ा पहला लिस्ट-ए शतक, VIDEO

हार्दिक पंड्या ने विदर्भ के स्पिनर पार्थ रेखाडे के ओवर में कुल 34 रन बटोरे, जिसमें लगातार पांच छक्के शामिल थे. हार्दिक पंड्या ने शतक जड़कर बता दिया है कि वो आगामी टी20 वर्ल्ड कप में किस कदर की बैटिंग करेंगे.

हार्दिक पंड्या ने विदर्भ के खिलाफ शतकीय पारी खेली. (Photo: Screengrab/@BCCI)
भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अपनी मौजूदगी शानदार तरीके से दर्ज कराई. शनिवार (3 जनवरी) को विदर्भ के खिलाफ मुकाबले में पंड्या ने वडोदरा के लिए तूफानी शतक लगाया. पंड्या ने 8 छक्के और 6 चौकों की मदद से सिर्फ 68 गेंदों पर शतक पूरा किया. पंड्या के लिस्ट-ए करियर का ये पहला शतक रहा.

राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में आयोजित इस मैच में हार्दिक पंड्या ने कुल मिलाकर 92 गेंदों पर 133 रन बनाए, जिसमें 11 छक्के और 8 चौके शामिल रहे. हार्दिक का स्ट्राइक रेट 144.56 रहा. एक समय हार्दिक ने 62 गेंदों पर 68 रन बनाए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने गियर बदल दिया. 39वें ओवर में हार्दिक ने विदर्भ के स्पिन गेंदबाज पार्थ रेखाडे की खबर ली. उस ओवर में हार्दिक ने लगातार पांच छक्के लगाए और फिर आखिरी बॉल पर चौका जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया.

हार्दिक पंड्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज में खेलते नजर आए थे, जिसके बाद वो कुछ दिनों के ब्रेक पर रहे. वापसी के साथ ही उन्होंने दिखा दिया कि वह पूरी तरह लय में हैं. पंड्या ने 44 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद सिर्फ 24 गेंदों में शतक तक पहुंच गए.

अब हार्दिक पंड्या इस महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में नजर आएंगे. यह सीरीज और विजय हजारे ट्रॉफी दोनों ही फरवरी में शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों का अहम हिस्सा है. नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ पंड्या ने साफ कर दिया है कि वह बड़े मंच पर एक बार फिर आतिशी प्रदर्शन के लिए तैयार हैं.

---- समाप्त ----
