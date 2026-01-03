6,6,6,6,6... हार्दिक पंड्या ने किया धुआं-धुआं, छक्कों की बारिश कर जड़ा पहला लिस्ट-ए शतक, VIDEO

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अपनी मौजूदगी शानदार तरीके से दर्ज कराई. शनिवार (3 जनवरी) को विदर्भ के खिलाफ मुकाबले में पंड्या ने वडोदरा के लिए तूफानी शतक लगाया. पंड्या ने 8 छक्के और 6 चौकों की मदद से सिर्फ 68 गेंदों पर शतक पूरा किया. पंड्या के लिस्ट-ए करियर का ये पहला शतक रहा.

और पढ़ें

राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में आयोजित इस मैच में हार्दिक पंड्या ने कुल मिलाकर 92 गेंदों पर 133 रन बनाए, जिसमें 11 छक्के और 8 चौके शामिल रहे. हार्दिक का स्ट्राइक रेट 144.56 रहा. एक समय हार्दिक ने 62 गेंदों पर 68 रन बनाए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने गियर बदल दिया. 39वें ओवर में हार्दिक ने विदर्भ के स्पिन गेंदबाज पार्थ रेखाडे की खबर ली. उस ओवर में हार्दिक ने लगातार पांच छक्के लगाए और फिर आखिरी बॉल पर चौका जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया.

6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,4⃣ 🔥



A maiden List A 💯 brought up in some style 🔥



Hardik Pandya was on 66 off 62 balls against Vidarbha...and then he went berserk in the 39th over to complete his 100, smashing five sixes and a four 💪



Scorecard ▶️ https://t.co/MFFOqaBuhP#VijayHazareTrophy… pic.twitter.com/pQwvwnI7lb — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 3, 2026

The Hardik Pandya show in Rajkot! 📽️



A maiden List A 💯 when his team needed it the most 💪



Walked in at 71/5 and smashed 133(92), cracking 8 fours and 11 sixes, to propel Baroda to 293/9!



Scorecard ▶️ https://t.co/MFFOqaBuhP#VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank |… pic.twitter.com/uje8vBsvAJ Advertisement हार्दिक का लिस्ट-ए रिकॉर्ड कैसा है?

हार्दिक पंड्या अब तक 119 लिस्ट-ए मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उनके नाम 2382 रन दर्ज हैं. हार्दिक ने 1 शतक के अलावा 13 अर्धशतक जड़े हैं. हार्दिक ने लिस्ट-ए में 110 विकेट भी झटके हैं. खास बात यह रही कि जहां वडोदरा के बाकी बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए, वहीं पंड्या अकेले मोर्चा संभालते दिखे. हार्दिक अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. हार्दिक के शतक के दम पर वडोदरा ने इस मैच में 9 विकेट पर 293 रनों का स्कोर खड़ा किया. — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 3, 2026

हार्दिक पंड्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज में खेलते नजर आए थे, जिसके बाद वो कुछ दिनों के ब्रेक पर रहे. वापसी के साथ ही उन्होंने दिखा दिया कि वह पूरी तरह लय में हैं. पंड्या ने 44 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद सिर्फ 24 गेंदों में शतक तक पहुंच गए.

अब हार्दिक पंड्या इस महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में नजर आएंगे. यह सीरीज और विजय हजारे ट्रॉफी दोनों ही फरवरी में शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों का अहम हिस्सा है. नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ पंड्या ने साफ कर दिया है कि वह बड़े मंच पर एक बार फिर आतिशी प्रदर्शन के लिए तैयार हैं.

---- समाप्त ----