आकाश चोपड़ा ने चुनी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए खिलाड़ियों की टीम, शुभमन गिल को नहीं दी जगह, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान

शुभमन गिल इस साल टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए. शुभमन को अब वर्ल्ड कप टीम में एंट्री नहीं मिली है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में होना है.

शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं किया गया था. (Photo: Getty)
शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं किया गया था. (Photo: Getty)

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान पिछले हफ्ते किया गया था. टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई थी, वहीं अक्षर पटेल को उप-कप्तान बनाया गया. खराब फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल को स्क्वॉड में जगह नहीं मिली. शुभमन को टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर किया जाना सबसे बड़ा सरप्राइज था क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज तक वो टी20 टीम के उप-कप्तान भी थे. गिल को जहां ड्रॉप किया गया, वहीं झारखंड के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में शतक लगाने वाले ईशान किशन को टीम में शामिल किया गया.

टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर किए जाने के बाद अब शुभमन गिल को आकाश चोपड़ा की ओर से चुनी गई वैकल्पिक टीम में भी जगह नहीं मिली है. टीम इंडिया के पूर्व ओपनर चोपड़ा ने इस टीम में उन 15 खिलाड़ियों को शामिल किया, जो वर्ल्ड कप के लिए चुने जाने के दावेदार थे, हालांकि शुभमन को उन्होंने नहीं चुना. इसका मतलब यह हुआ है कि मौजूदा समय में शुभमन देश के टॉप-30 टी20 खिलाड़ियों में भी शामिल नहीं हैं.

आकाश चोपड़ा ने टी20 क्रिकेट में गिल की 'एंकर' वाली भूमिका को लेकर चल रही सोच पर भी तंज कसा. चोपड़ा ने कहा कि अगर चयनकर्ताओं को मौजूदा टी20 सेटअप में एक एंकर बल्लेबाज की जरूरत नहीं लगती, तो उन्हें भी ऐसी भूमिका के खिलाड़ी को चुनने की कोई वजह नहीं दिखती. टीम घोषित करने के बाद चोपड़ा ने कहा, 'आप पूछेंगे कि मैंने शुभमन गिल को क्यों नहीं चुना. जब भारतीय टीम को एंकर की जरूरत ही नहीं है, तो मैं उन्हें एंकर के तौर पर क्यों रखूं. शुभमन गिल ही इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस कहानी में फिट नहीं बैठते.'

अगरकर ने गिल को लेकर क्या कहा था?
आकाश चोपड़ा ने आगे कहा, 'हमने उन्हें टेस्ट और वनडे क्रिकेट के लिए छोड़ दिया है. इस समय जो नैरेटिव बनाया गया है, उसके मुताबिक हमने उन्हें नहीं चुना है. हमें उन्हें चुनना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं चुना. कई लोग कहते हैं कि मैं गिल की पीआर कर रहा था. लीजिए, मैंने उन्हें नहीं चुना.' चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने बाद में कहा कि गिल की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन टीम मैनेजमेंट को एक बैकअप विकेटकीपर की जरूरत थी.

टीम इंडिया आगामी टी20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को ओपनर के तौर पर उतार सकती है, जबकि ईशान किशन उनके रिजर्व विकल्प होंगे. एशिया कप के दौरान शुभमन गिल को दोबारा टी20 टीम में बुलाया गया था, जिसके चलते सैमसन और अभिषेक की ओपनिंग जोड़ी को तोड़ा गया. शुभमन को एशिया के जरिए टी20 टीम का उप-कप्तान बनाया गया था, लेकिन उनका अपेक्षाकृत धीमा अप्रोच टीम के संतुलन पर असर डालने लगा. सैमसन को मिडिल ऑर्डर में भेजा गया और फिनिशर के रूप में रिंकू सिंह के मौके भी कम होते गए.

चयनकर्ताओं और कोचिंग स्टाफ के समर्थन के बावजूद शुभमन गिल अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए. यह प्रयोग 15 टी20 इंटरनेशनल मैचों तक चला, लेकिन फिर सब्र टूट गया. इस दौरान शुभमन ने 15 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 291 रन बनाए. उनका औसत 24.25 और स्ट्राइक रेट 137.26 रहा.

शुभमन गिल को बाहर रखते हुए आकाश चोपड़ा ने यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी ओपनिंग जोड़ी चुना. विकेटकीपर के तौर पर ऋषभ पंत और जितेश शर्मा को जगह मिली, जबकि केएल राहुल को रिजर्व में रखा गया, हालांकि चोपड़ा ने साफ किया कि राहुल उनकी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं होंगे. चोपड़ा ने भुवनेश्वर कुमार और क्रुणाल पांड्या को स्क्वॉड में शामिल किया, जो चौंकाने वाला रहा. चोपड़ा ने आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए अच्छे प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए इन दोनों पर भरोसा जताया.

आकाश चोपड़ा की टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय वैकल्पिक टीम
मुख्य खिलाड़ी: यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ऋषभ पंत, जितेश शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, क्रुणाल पंड्या, दीपक चाहर, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज और भुवनेश्वर कुमार.
बेंच: मोहम्मद शमी, केएल राहुल, विप्रज निगम, शशांक सिंह.

---- समाप्त ----
