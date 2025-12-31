स्पेसएक्स के सैटेलाइट ने खोया कंट्रोल... घूमता हुआ पृथ्वी की ओर गिर रहा, अंतरिक्ष में बढ़ता खतरा
स्पेसएक्स का एक स्टारलिंक सैटेलाइट 17 दिसंबर को अनियंत्रित होकर अंतरिक्ष में घूम रहा है. जल्द ही पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाएगा. एक नई रिसर्च के मुताबिक अगर सैटेलाइट्स कंट्रोल खो दें, तो सिर्फ 2.8 दिनों में केसलर सिंड्रोम शुरू हो सकता है यानी इंटरनेट, जीपीएस, बैंकिंग, मौसम पूर्वानुमान सब ठप.
स्पेसएक्स का स्टारलिंक सैटेलाइट तेजी से घूमते हुए धरती तरफ आ रहा है. (Photo: Representative/Getty)
स्पेसएक्स की स्टारलिंक इंटरनेट सेवा का एक सैटेलाइट 17 दिसंबर 2025 को अचानक खराब हो गया. इसकी प्रोपल्शन टैंक से गैस निकल गई. कंट्रोल खो गया और यह अंतरिक्ष में अनियंत्रित घूमने लगा. कंपनी ने पुष्टि की कि सैटेलाइट ज्यादातर साबुत है, लेकिन कुछ छोटे मलबे निकले हैं. यह कुछ हफ्तों में पृथ्वी के वायुमंडल में घुसकर जलकर नष्ट हो जाएगा.
इस घटना की जांच के लिए स्पेसएक्स ने वैंटर कंपनी के वर्ल्डव्यू-3 सैटेलाइट की मदद ली. वर्ल्डव्यू-3 ने 241 किलोमीटर दूर से हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीरें लीं, जो दिखाती हैं कि सैटेलाइट के सोलर पैनल फैले हुए हैं, लेकिन यह क्षतिग्रस्त है. यह घटना अंतरिक्ष में बढ़ते मलबे और टकराव के खतरे को उजागर करती है.
पृथ्वी पर इन घटनाओं का प्रभाव: क्या नुकसान हो सकते हैं?
ये अंतरिक्ष की घटनाएं सीधे पृथ्वी पर बड़े नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी सैटेलाइट्स पर निर्भर है...
इंटरनेट और कम्युनिकेशन का ठप होना: स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट्स ग्लोबल इंटरनेट देते हैं. अगर हजारों नष्ट हो गए तो दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट बंद हो जाएगा. मोबाइल नेटवर्क, वीडियो कॉल, ऑनलाइन बैंकिंग प्रभावित होंगे.
जीपीएस और नेविगेशन की समस्या: कारें, जहाज, हवाई जहाज जीपीएस पर चलते हैं. बिना इसके दुर्घटनाएं बढ़ेंगी. ट्रांसपोर्ट ठप हो सकता है.
बैंकिंग और अर्थव्यवस्था को झटका: स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सैटेलाइट टाइमिंग पर निर्भर हैं. दिनों तक ठप होने से अरबों डॉलर का नुकसान.
मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी: मौसम सैटेलाइट्स से जानकारी मिलती है. तूफान, बाढ़ की चेतावनी देर से मिलेगी. जान-माल का नुकसान बढ़ेगा.
रक्षा और सुरक्षा: सैटेलाइट्स से निगरानी होती है. युद्ध या आतंकवाद विरोधी मिशन में कमजोरी आ सकती है.
विज्ञान और रिसर्च रुकना: अंतरिक्ष स्टेशन, दूरबीनें प्रभावित होंगी. नई स्पेस मिशन रुक सकते हैं.
लंबे समय का खतरा: अगर केसलर सिंड्रोम हुआ, तो दशकों तक अंतरिक्ष जाना मुश्किल. मानव अंतरिक्ष यात्रा रुक सकती है.
विशेषज्ञ कहते हैं कि सोलर स्टॉर्म जैसी घटना (जैसे 1859 का कैरिंगटन इवेंट) आज हजारों सैटेलाइट्स को अंधा-बहरा बना सकती है. 2024 का गैनन स्टॉर्म हल्का था, लेकिन बड़ा स्टॉर्म तबाही ला सकता है.
स्पेसएक्स कहता है कि वे सुरक्षा पर ध्यान देते हैं – सैटेलाइट्स खुद टकराव से बचते हैं. लेकिन रिसर्च बताती है कि खतरा बढ़ रहा है. अंतरराष्ट्रीय नियम और मलबा हटाने की तकनीक जरूरी है. यह घटना याद दिलाती है कि अंतरिक्ष कितना नाजुक हो गया है – एक छोटी गड़बड़ी बड़ी तबाही का कारण बन सकती है.