माउंट एटना ने 2026 की शुरुआत आग उगलकर की... वैले डेल बोवे में नई दरार से लावा बह निकला

यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना ने नए साल 2026 की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की. 1 जनवरी को स्थानीय समय अनुसार शाम 4:30 से 6 बजे के बीच ज्वालामुखी के पूर्वी ढलान पर वैले डेल बोवे घाटी में एक नई दरार खुल गई. इससे गर्म लावा बहकर घाटी में कई सौ मीटर नीचे तक फैल गया. यह जगह मोंटे सिमोन के पास करीब 2100 मीटर ऊंचाई पर है.

इटली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड वोल्केनोलॉजी (INGV) के वैज्ञानिकों ने बताया कि यह फ्लैंक इरप्शन है, जहां ज्वालामुखी के किनारे से लावा निकलता है. INGV के ज्वालामुखी विशेषज्ञ बोरिस बेहनके ने एटना ऑब्जर्वेटरी से ऑरेंज चमक की तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने कहा कि यह जगह पहले भी ऐसी गतिविधि देख चुकी है, जैसे जून 2022 में.

कोई खतरा नहीं, लेकिन नजर रखी जा रही

वैले डेल बोवे एक बड़ी खाली घाटी है, जो ज्वालामुखी के पूर्वी हिस्से में है. यह करीब 5 किमी चौड़ी और 8 किमी लंबी है. इसकी ऊंची दीवारें लावा को शहरों की ओर जाने से रोकती हैं. इसलिए लावा सुरक्षित रूप से घाटी में बह रहा है. आसपास के बसे हुए इलाकों को कोई खतरा नहीं है.

शिखर पर छोटे-छोटे विस्फोट और हल्की राख भी निकल रही है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. स्थानीय लोगों ने रात में लावा की चमक और बहाव के वीडियो कैद किए. 2 जनवरी सुबह तक लावा का बहाव धीमा हो गया था. हवाई अड्डों और उड़ानों पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन राख की वजह से निगरानी जारी है.

एटना का इतिहास और महत्व

माउंट एटना सिसिली द्वीप पर स्थित है. यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है (करीब 3,403 मीटर). यह अक्सर फटता रहता है. 2025 में भी कई बड़े विस्फोट हुए थे, जिनमें राख और लावा फव्वारे कई किलोमीटर ऊंचे गए. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह नया विस्फोट ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा की हलचल का संकेत है.

वैले डेल बोवे हजारों साल पहले एक बड़े भूस्खलन से बनी थी, जो अब लावा को रोकने का प्राकृतिक बेसिन काम करती है. यह नजारा पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए रोमांचक है, लेकिन INGV लगातार निगरानी कर रहा है. फिलहाल सब सुरक्षित है. एटना का यह आग का खेल प्रकृति की ताकत दिखा रहा है.

