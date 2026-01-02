scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

माउंट एटना ने 2026 की शुरुआत आग उगलकर की... वैले डेल बोवे में नई दरार से लावा बह निकला

इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी ने 2026 की शुरुआत जोरदार विस्फोट से की. 1 जनवरी की शाम को वैले डेल बोवे घाटी में 2100 मीटर ऊंचाई पर नई दरार खुल गई. लावा कई सौ मीटर बहा. हालांकि, कोई बसा इलाका खतरे में नहीं है. शिखर पर राख निकल रही है, लेकिन बहाव धीमा हो गया.

Advertisement
X
विस्फोट के समय कुछ इस तरह से लावा निकल रहा था माउंट एटना से. (Photo: AP)
विस्फोट के समय कुछ इस तरह से लावा निकल रहा था माउंट एटना से. (Photo: AP)

यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना ने नए साल 2026 की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की. 1 जनवरी को स्थानीय समय अनुसार शाम 4:30 से 6 बजे के बीच ज्वालामुखी के पूर्वी ढलान पर वैले डेल बोवे घाटी में एक नई दरार खुल गई. इससे गर्म लावा बहकर घाटी में कई सौ मीटर नीचे तक फैल गया. यह जगह मोंटे सिमोन के पास करीब 2100 मीटर ऊंचाई पर है.

इटली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड वोल्केनोलॉजी (INGV) के वैज्ञानिकों ने बताया कि यह फ्लैंक इरप्शन है, जहां ज्वालामुखी के किनारे से लावा निकलता है. INGV के ज्वालामुखी विशेषज्ञ बोरिस बेहनके ने एटना ऑब्जर्वेटरी से ऑरेंज चमक की तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने कहा कि यह जगह पहले भी ऐसी गतिविधि देख चुकी है, जैसे जून 2022 में.

यह भी पढ़ें: इंसानों का भविष्य तय करेगी चुहिया... स्पेस में गर्भवती हुई, लौटकर 9 स्वस्थ बच्चे दिए

सम्बंधित ख़बरें

Spice-1000 Bomb
बालाकोट स्ट्राइक में जिसने उड़ाई थी PAK की नींद... भारत वही बम और मंगा रहा है
Space Missions 2026
चांद का चक्कर लगाएंगे एस्ट्रोनॉट... 2026 में होने वाले दुनिया के बड़े स्पेस मिशन
DRDO Pralay Missile Salvo Launch
एक ही लॉन्चर से बैक-टू-बैक दागी दो 'प्रलय' मिसाइल, DRDO की बड़ी सफलता
Space Rat Mice China
इंसानों का भविष्य तय करेगी चुहिया... स्पेस में गर्भवती हुई, 9 स्वस्थ बच्चे दिए
डार्क एनर्जी के बारे में बारे में वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह नहीं जानते. (Photo- Pixabay)
डार्क एनर्जी बढ़ी तो क्या होगा, क्या वाकई धरती पर मंडरा रहा है खतरा?

कोई खतरा नहीं, लेकिन नजर रखी जा रही

वैले डेल बोवे एक बड़ी खाली घाटी है, जो ज्वालामुखी के पूर्वी हिस्से में है. यह करीब 5 किमी चौड़ी और 8 किमी लंबी है. इसकी ऊंची दीवारें लावा को शहरों की ओर जाने से रोकती हैं. इसलिए लावा सुरक्षित रूप से घाटी में बह रहा है. आसपास के बसे हुए इलाकों को कोई खतरा नहीं है. 

Advertisement

शिखर पर छोटे-छोटे विस्फोट और हल्की राख भी निकल रही है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. स्थानीय लोगों ने रात में लावा की चमक और बहाव के वीडियो कैद किए. 2 जनवरी सुबह तक लावा का बहाव धीमा हो गया था. हवाई अड्डों और उड़ानों पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन राख की वजह से निगरानी जारी है.

यह भी पढ़ें: भारतीय सेना में शामिल होगा रैमजेट इंजन वाला गोला, ऐसा करने वाला पहला देश बनेगा

Mount Etna Eruption

एटना का इतिहास और महत्व

माउंट एटना सिसिली द्वीप पर स्थित है. यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है (करीब 3,403 मीटर). यह अक्सर फटता रहता है. 2025 में भी कई बड़े विस्फोट हुए थे, जिनमें राख और लावा फव्वारे कई किलोमीटर ऊंचे गए. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह नया विस्फोट ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा की हलचल का संकेत है.

वैले डेल बोवे हजारों साल पहले एक बड़े भूस्खलन से बनी थी, जो अब लावा को रोकने का प्राकृतिक बेसिन काम करती है. यह नजारा पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए रोमांचक है, लेकिन INGV लगातार निगरानी कर रहा है. फिलहाल सब सुरक्षित है. एटना का यह आग का खेल प्रकृति की ताकत दिखा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement