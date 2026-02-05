फिलीपींस में भीषण आग... 1000 घर जलकर राख, 5000 से ज्यादा लोग बेघर

दक्षिणी फिलीपींस के बोंगाओ स्थित एक छोटे द्वीप पर मंगलवार रात लगी भीषण आग ने पूरी बस्ती को तबाह कर दिया. आग की लपटों ने करीब 1000 घरों को अपनी चपेट में ले लिया. 5000 लोगों को बेघर कर दिया. यह आग इतनी भयानक थी कि यह लगभग चार घंटे तक जलती रही. तेज हवाओं ने इसे और भयावह बना दिया.

आग कब और कहां लगी?

समाचार एजेंसी PNA के अनुसार बारंगाय लामियन नामक इलाके में शुरू हुई. यह इलाका एक छोटे द्वीप पर बसा है जहां घर पानी के ऊपर लकड़ी के खंभों (स्टिल्ट्स) पर बने होते हैं. ज्यादातर घर हल्की सामग्रियों – जैसे लकड़ी, बांस और नारियल की पत्तियों से बने थे. घर एक-दूसरे से बहुत करीब थे, इसलिए आग एक घर से दूसरे घर में बहुत तेजी से फैल गई. तेज हवाओं ने आग को और भड़काया, जिससे इसे काबू करना मुश्किल हो गया.

कितना नुकसान हुआ?

जले घर: लगभग 1000

लगभग 1000 बेघर लोग: कम से कम 5000

कम से कम 5000 आग ने पूरी बस्ती को लगभग खाली कर दिया. प्रभावित लोग अब खुले आसमान के नीचे या अस्थायी जगहों में रहने को मजबूर हैं.

आग की तस्वीरें और वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में रात के अंधेरे में विशाल लपटें और काला धुआं दिखाई दे रहा है. फेसबुक पेज S/B F&M SeaJet ने जो वीडियो साझा किया है, उसमें आग की भयावहता साफ नजर आती है. लपटें इतनी ऊंची थीं कि दूर से भी पूरा इलाका जलता हुआ दिखाई दे रहा था.

आग क्यों इतनी तेजी से फैली?

इस तरह के द्वीपों पर बसी बस्तियां अक्सर गरीब समुदायों की होती हैं. घर पानी पर खंभों पर बने होने के कारण दमकल की गाड़ियां आसानी से नहीं पहुंच पातीं. हल्की सामग्री से बने घर और पास-पास बनी झोपड़ियां आग को तेजी से फैलने का मौका देती हैं. तेज हवाएं इस स्थिति को और खराब कर देती हैं. फिलीपींस में इस तरह की आग की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, खासकर घनी आबादी वाले तटीय इलाकों में.

A massive fire swept through a village in Bongao, southern Philippines, displacing at least 5,000 people. The blaze broke out on Tuesday and raged for nearly four hours, destroying some 1,000 homes, according to state news agency PNA. pic.twitter.com/aPcNazXPuw — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 4, 2026

कारण की जांच चल रही है

अधिकारियों ने अभी तक आग लगने के सटीक कारण का पता नहीं लगाया है. जांच जारी है. आमतौर पर इस तरह की आग बिजली की शॉर्ट सर्किट, गैस रिसाव या लापरवाही से लग जाती है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

स्थानीय सरकार और राहत एजेंसियां प्रभावित परिवारों को खाना, पानी, कपड़े और अस्थायी जगह मुहैया करा रही हैं. हजारों लोग अब अपने घर और सामान खो चुके हैं. इसलिए पुनर्वास और पुनर्निर्माण में काफी समय लगेगा.

