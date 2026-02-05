scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फिलीपींस में भीषण आग... 1000 घर जलकर राख, 5000 से ज्यादा लोग बेघर

दक्षिणी फिलीपींस के बोंगाओ में स्थित एक छोटे द्वीप पर मंगलवार रात लगी भीषण आग ने 1000 घरों को राख कर दिया. बारंगाय लामियन में शुरू हुई इस आग ने तेज हवाओं के कारण चार घंटे तक तांडव मचाया. 5000 लोगों को बेघर कर दिया. हल्की सामग्री के घर होने से आग तेजी से फैली. कारण की जांच जारी है.

Advertisement
X
फिलीपींस के बोंगाओ में मौजूद एक छोटे द्वीप पर 1000 घर जलकर खाक हो गए हैं. (Videograb: X/@0hour1)
फिलीपींस के बोंगाओ में मौजूद एक छोटे द्वीप पर 1000 घर जलकर खाक हो गए हैं. (Videograb: X/@0hour1)

दक्षिणी फिलीपींस के बोंगाओ स्थित एक छोटे द्वीप पर मंगलवार रात लगी भीषण आग ने पूरी बस्ती को तबाह कर दिया. आग की लपटों ने करीब 1000 घरों को अपनी चपेट में ले लिया. 5000 लोगों को बेघर कर दिया. यह आग इतनी भयानक थी कि यह लगभग चार घंटे तक जलती रही. तेज हवाओं ने इसे और भयावह बना दिया.

आग कब और कहां लगी?

समाचार एजेंसी PNA के अनुसार बारंगाय लामियन नामक इलाके में शुरू हुई. यह इलाका एक छोटे द्वीप पर बसा है जहां घर पानी के ऊपर लकड़ी के खंभों (स्टिल्ट्स) पर बने होते हैं. ज्यादातर घर हल्की सामग्रियों – जैसे लकड़ी, बांस और नारियल की पत्तियों से बने थे. घर एक-दूसरे से बहुत करीब थे, इसलिए आग एक घर से दूसरे घर में बहुत तेजी से फैल गई. तेज हवाओं ने आग को और भड़काया, जिससे इसे काबू करना मुश्किल हो गया.

सम्बंधित ख़बरें

Iran 5 major weapons
ईरान के 5 हथियार जो अमेरिकी नौसैनिक बेड़े को देंगे चुनौती
Japan Record Snowfall
जापान में आसमान से गिरी ठंडी आफत... बर्फबारी का 81 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा
Kamchatka Russia snowfall
होश उड़ा देगी ये बर्फबारी... कामचटका में सबकुछ बर्फ में दफन
Japan Snowstorm
जापान में भयानक बर्फबारी, 30 की मौत... सेना हटा रही बर्फ
Niagara Falls frozen
जम गया नियाग्रा फॉल्स... जहां जुटते हैं दुनियाभर के टूरिस्ट, वहां मौसम ऐसा बदला कि बन गया वंडरलैंड

यह भी पढ़ें: जब ईरान के किलर शाहेद-139 ड्रोन पर टूट पड़ा अमेरिकी F-35C फाइटर जेट

कितना नुकसान हुआ?

  • जले घर: लगभग 1000
  • बेघर लोग: कम से कम 5000
  • आग ने पूरी बस्ती को लगभग खाली कर दिया. प्रभावित लोग अब खुले आसमान के नीचे या अस्थायी जगहों में रहने को मजबूर हैं.

आग की तस्वीरें और वीडियो

Advertisement

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में रात के अंधेरे में विशाल लपटें और काला धुआं दिखाई दे रहा है. फेसबुक पेज S/B F&M SeaJet ने जो वीडियो साझा किया है, उसमें आग की भयावहता साफ नजर आती है. लपटें इतनी ऊंची थीं कि दूर से भी पूरा इलाका जलता हुआ दिखाई दे रहा था.

यह भी पढ़ें: जापान में भयानक बर्फीले तूफान के बाद चारों तरफ 'सफेद मौत', 30 की मौत... सेना हटा रही बर्फ

आग क्यों इतनी तेजी से फैली?

इस तरह के द्वीपों पर बसी बस्तियां अक्सर गरीब समुदायों की होती हैं. घर पानी पर खंभों पर बने होने के कारण दमकल की गाड़ियां आसानी से नहीं पहुंच पातीं. हल्की सामग्री से बने घर और पास-पास बनी झोपड़ियां आग को तेजी से फैलने का मौका देती हैं. तेज हवाएं इस स्थिति को और खराब कर देती हैं. फिलीपींस में इस तरह की आग की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, खासकर घनी आबादी वाले तटीय इलाकों में.

कारण की जांच चल रही है

अधिकारियों ने अभी तक आग लगने के सटीक कारण का पता नहीं लगाया है. जांच जारी है. आमतौर पर इस तरह की आग बिजली की शॉर्ट सर्किट, गैस रिसाव या लापरवाही से लग जाती है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. 

Advertisement

स्थानीय सरकार और राहत एजेंसियां प्रभावित परिवारों को खाना, पानी, कपड़े और अस्थायी जगह मुहैया करा रही हैं. हजारों लोग अब अपने घर और सामान खो चुके हैं. इसलिए पुनर्वास और पुनर्निर्माण में काफी समय लगेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement