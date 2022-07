ISRO's PSLV-C53 Mission: किसी भी मौसम में दिन-रात तस्वीरें लेने वाला सैटेलाइट रवाना

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 30 जून 2022 की शाम 6:02 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV-C53/DS-EO मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया. ये लॉन्चिंग दूसरे लॉन्च पैड से की गई. इस मिशन का काउंटडाउन 24 घंटे पहले 29 जून की शाम पांच बजे से शुरु हो गई थी. यह न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) का दूसरा कॉमर्शियल लॉन्च है. इससे पहले 14 फरवरी 2022 को इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV-C52/EOS-4 मिशन लॉन्च किया था.

दूसरे लॉन्च पैड से PSLV रॉकेट की यह 16वीं उड़ान थी. इस रॉकेट के साथ बेंगलुरु स्थित दिगांतारा रोबस्ट इंजीनियरिंग प्रोटोन फ्लूएंस मीटर (ROBI) प्रोटोन डोसीमीर पेलोड और ध्रुव स्पेस सैटेलाइट ऑर्बिटल डेप्लॉयर (DSOD 1U) भेजा गया है. दोनों स्टार्टअप कंपनियों के सैटेलाइट्स हैं. 44.4 मीटर ऊंचे PSLV-C53 रॉकेट में इन दोनों के अलावा तीन और सैटेलाइट्स होंगे. ये रॉकेट सैटेलाइट्स को धरती की भूमध्यरेखा (Equator Line) से 570 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में तैनात करेगा.

#WATCH | Andhra Pradesh: PSLV-C53/DS-EO and 2 other co-passenger satellites launched from the 2nd Launch Pad, SDSC-SHAR, Sriharikota. It accompanies PSLV Orbital Experimental Module (POEM) orbiting the earth as a stabilized platform.



