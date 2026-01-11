Aaj ka Rashifal 12 जनवरी 2026: मीन राशि वाले फैसला अतिउत्साह में न लें, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष राशिफल (Aries Daily Horoscope)

आज मेष राशि वालों के लिए सबका साथ और सहयोग पाने का दिन है.साझीदारी के कामों में आपका विश्वास बना रहेगा और उद्योग-व्यापार के प्रयासों में तेजी आएगी.जीवनसाथी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, जिससे आपसी संबंधों में मधुरता आएगी.महत्वपूर्ण कार्यों में गति बनी रहेगी . मित्रों से सहयोग मिलेगा.वादे पूरे करने का प्रयास करें.

शुभ अंक: 3, 5 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: भगवान शिवशंकर की पूजा वंदना करें.'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें.सहकारिता की भावना रखें.

वृष राशिफल (Taurus Daily Horoscope)

वृष राशि वालों को आज अपने प्रयासों में सावधानी बरतने की जरूरत है.पेशेवर मामलों में सतर्कता ही आपको सफलता दिलाएगी.नौकरीपेशा लोग अपनी मेहनत और लगन से कार्यस्थल पर अपनी जगह बनाएंगे.स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और खर्चों पर नियंत्रण रखें.अनुभवियों की सलाह आपके लिए बहुत काम आएगी.

शुभ अंक: 2, 3, 5 और 6

शुभ रंग: उजला सफेद

आज का उपाय: भगवान शिवशंकर की पूजा करें.'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें और कार्यों में निरंतरता रखें.

मिथुन राशिफल (Gemini Daily Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज प्रेम और स्नेह बढ़ाने वाला दिन है.मित्रों का सहयोग बना रहेगा और अध्ययन-अध्यापन में आपकी रुचि बढ़ेगी.संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा.भ्रमण और मनोरंजन के अवसर बनेंगे .आर्थिक लाभ की संभावना है.

शुभ अंक: 2, 3, 5 और 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: भगवान शिवशंकर की वंदना करें.महादेव के मंत्रों का जाप करें और लोगों से भेंट बढ़ाएं.

कर्क राशिफल (Cancer Daily Horoscope)

कर्क राशि वालों का फोकस आज करियर और व्यापार पर रहेगा.प्रबंधन और व्यवस्था के कार्यों में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे.व्यक्तिगत प्रयासों में गति आएगी और रिश्तों में सकारात्मकता बढ़ेगी.घर में हर्ष और आनंद का वातावरण रहेगा.प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं.

शुभ अंक: 2, 3, 5 और 8

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: शिव उपासना करें.'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें.किसी भी तरह की जिद से बचें.

सिंह राशिफल (Leo Daily Horoscope)

सिंह राशि के जातकों की सामाजिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.संपर्क और संवाद बेहतर होंगे.व्यवसायिक क्षेत्र में आपको शुभ प्रस्ताव मिल सकते हैं.बंधुजनों का सहयोग मिलेगा और आप अपने कामकाज में गंभीरता दिखाएंगे.प्रशासनिक कार्यों में अनुकूलता रहेगी. जीत का जज्बा बना रहेगा.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 5

शुभ रंग: माणिक्य के समान (Ruby Red)

आज का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और धर्म कार्यों से जुड़ें.'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें.

कन्या राशिफल (Virgo Daily Horoscope)

कन्या राशि वालों का आत्मविश्वास आज बढ़ा रहेगा.वाणी और व्यवहार में मधुरता रहने से कुल-परिवार में करीबी बढ़ेगी.अतिथियों का आगमन हो सकता है.आर्थिक मामलों में गति आएगी और रक्त संबंधों में मजबूती रहेगी.आप अपने जीवनस्तर को सुधारने के लिए नए प्रयास करेंगे जो सफल होंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 5 और 8

शुभ रंग: मूनस्टोन

आज का उपाय: भगवान शिवशंकर की आराधना करें.'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें और विनम्र बनें.

तुला राशिफल (Libra Daily Horoscope)

तुला राशि के जातक आज परिजनों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे.रचनात्मक गतिविधियों और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा.व्यक्तिगत मामले सुलझेंगे और अनुबंधों के योग बनेंगे.आपके व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे .घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा.

शुभ अंक: 3, 5 और 6

शुभ रंग: दूधिया

आज का उपाय: महादेव की पूजा वंदना करें.'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें और साज-संवार पर ध्यान दें.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं.कार्यों में नीति और नियमों का पालन करें.वैदेशिक कार्यों में गति आएगी लेकिन बजट का ध्यान रखें.त्याग और सहयोग की भावना बढ़ेगी.कामकाज की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

शुभ अंक: 3, 8 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें.'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें और विनम्र बने रहें.

धनु राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)

धनु राशि के जातकों के लिए आज आर्थिक लाभ के शानदार अवसर हैं.कामकाजी प्रयास सफल होंगे और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.करियर विस्तार की नई संभावनाएं बनेंगी और नए आय के स्रोत निर्मित होंगे.प्रतिस्पर्धा में आप आगे रहेंगे और सबको साथ लेकर चलने में सफल होंगे.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: शिव वंदना करें.'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें और स्वयं के विकास पर ध्यान दें.

मकर राशिफल (Capricorn Daily Horoscope)

मकर राशि वालों के लिए प्रबंधकीय कार्यों में उचित निर्णय लेने का समय है.आपकी साख और प्रभाव में वृद्धि होगी.पैतृक विषयों में गति आएगी और पेशेवरों को इच्छित सफलता मिलेगी.व्यापार में फोकस बनाए रखें, आपको बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: मूनलाइट

आज का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें.'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें और अनुशासन बनाए रखें.

कुंभ राशिफल (Aquarius Daily Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों पर आज भाग्य मेहरबान है.महत्वपूर्ण चर्चाओं में आपकी बात सुनी जाएगी.वरिष्ठों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा.कामकाज उम्मीद से बेहतर रहेगा और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.अवसरों को भुनाने में पीछे न हटें, चारों ओर से सफलता मिलेगी.

शुभ अंक: 2, 3, 5 और 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: महादेव की वंदना करें.'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें और अपना मनोबल बढ़ाएं.

मीन राशिफल (Pisces Daily Horoscope)

मीन राशि वालों को आज हर काम सूझबूझ और तैयारी के साथ करना चाहिए.परिस्थितियां मिश्रित फलदायी रहेंगी.स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और कोई भी फैसला अतिउत्साह में न लें.शोध और अध्ययन में रुचि बढ़ेगी.परिवार का सहयोग आपको उत्साहित रखेगा.

शुभ अंक: 2, 3 और 6

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: भगवान शिवशंकर की पूजा करें.'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें और आत्मबल बढ़ाएं.



