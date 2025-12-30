scorecardresearch
 
इंसान के शरीर में कितने छेद हैं... हैरान हो जाएंगे ये जवाब सुनकर

दंबग फिल्म में इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे कहते हैं कि हम तुममें इतने छेद करेंगे कि कन्फ्यूज हो जाओगे. असल में इंसान कन्फ्यूज ही रहता है कि उसके शरीर में कितने छेद है. चाहे वह नर हो या मादा. इन छेदों का एक सीरियस साइंस है, आप भी जानिए कि आपके शरीर में कितने छेद हैं.

इंसानों के शरीर में इतने छेद हैं कि वो सही से जानते ही नहीं. (Photo: Getty)
इंसान के शरीर में कितने छेद हैं? कुछ लोग कहेंगे मुंह, नाक, कान, आंखें... तो बहुत सारे. लेकिन वैज्ञानिक और गणितज्ञ इस सवाल को अलग तरीके से देखते हैं. एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि टोपोलॉजी (गणित की एक शाखा) के अनुसार इंसान के शरीर में सात या आठ छेद होते हैं. यह कोई मजाक नहीं, बल्कि गंभीर विज्ञान है.

छेद क्या है?

साधारण भाषा में छेद मतलब कोई गड्ढा या खुला जगह. जैसे समुद्र तट पर रेत में गड्ढा खोदें, वह छेद है. लेकिन गणित में, खासकर टोपोलॉजी में छेद का मतलब पूरा आर-पार जाने वाला छेद होता है. जैसे डोनट (डोनट) में बीच का छेद – आप उंगली डालकर पूरा घुमा सकते हैं.

टोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि स्ट्रॉ (पाइप) में एक ही छेद होता है, भले दो सिरे दिखते हों. क्योंकि आप एक पतली डोरी डालकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक निकाल सकते हैं.

शरीर के छेद गिनते हैं

शरीर में कई खुली जगहें हैं...

  • मुंह.
  • गुदा (एनस).
  • दो नाक के छेद (नॉस्ट्रिल्स).
  • दो आंखों में ऊपर-नीचे चार आंसू की नलियां (लैक्रिमल पंक्चा) – ये आंसू को नाक में बहाती हैं.
  • कान के छेद – लेकिन ये आर-पार नहीं जाते, कान के पर्दे से रुक जाते हैं.
  • त्वचा के रोमछिद्र (पोर्स) – लाखों हैं, लेकिन ये अंधे गड्ढे हैं, आर-पार नहीं.
  • मूत्रमार्ग (यूरेथ्रा) – किडनी तक जाता है, लेकिन आर-पार नहीं.

Holes in Human Body

अब टोपोलॉजी से देखें

मुंह, नाक के छेद और आंसू की नलियां सब अंदर जुड़ी हुई हैं. ये सब पाचन तंत्र और नाक-साइनस से जुड़कर एक ही सिस्टम बनाती हैं. बाहर से 8 खुली जगहें (मुंह + 2 नाक + 4 आंसू नलियां + गुदा) दिखती हैं, लेकिन अंदर जुड़ने से एक छेद कम हो जाता है.
जैसे अंडरवियर में 3 खुली जगहें (कमर और दो पैर) होती हैं, लेकिन टोपोलॉजी में सिर्फ 2 छेद. इसलिए, सामान्य इंसान में 7 छेद माने जाते हैं.

महिलाओं में एक अतिरिक्त?

महिलाओं में योनि (वजाइना) से गर्भाशय और फिर दो फैलोपियन ट्यूब जुड़ी होती हैं. ये ट्यूब पेट की गुहा (पेरिटोनियल कैविटी) में खुली होती हैं. कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इससे एक अतिरिक्त आर-पार छेद बनता है. इसलिए महिलाओं में 8 छेद हो सकते हैं. लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञ इसे अलग नहीं गिनते, क्योंकि यह पूरी तरह जुड़ा नहीं होता.

7 या 8 छेद!

गणितज्ञों का जवाब है – 7 या 8. शरीर स्विस चीज जैसा छिद्रों वाला नहीं, बल्कि एक जटिल डोनट जैसा है. यह सवाल सिर्फ गिनती का नहीं, बल्कि शरीर की संरचना और कनेक्शन को समझने का है. टोपोलॉजी हमें बताती है कि हमारा शरीर कितना अद्भुत और जुड़ा हुआ है. अगली बार कोई पूछे तो कहिए – वैज्ञानिक रूप से 7 छेद.

