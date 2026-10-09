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Vastu Tips: अचानक हाथ से चीजें गिरना शुभ या अशुभ, जान लें इसके वास्तु नियम

Vastu Tips: दैनिक जीवन में हाथ से चीजों का छूटकर गिरना महज एक इत्तेफाक नहीं है. वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ खास चीजों का बार-बार हाथ से गिरना भविष्य में आने वाली परेशानियों, आर्थिक तंगी और अशुभ घटनाओं का बड़ा संकेत हो सकता है. आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में.

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वास्तु टिप्स (Photo: ITG)
वास्तु टिप्स (Photo: ITG)

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में हमारे आसपास रखी हर छोटी-बड़ी वस्तु का संबंध हमारी सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा गया है. कई बार हम दैनिक जीवन में होने वाली छोटी-छोटी घटनाओं जैसे हाथ से किसी चीज का छूटकर गिर जाने को एक लापरवाही या इत्तेफाक मानकर टाल देते हैं. लेकिन, वास्तु और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, कुछ खास चीजों का बार-बार या अचानक हाथ से गिरना भविष्य में आने वाली परेशानियों या अशुभ घटनाओं का संकेत हो सकता है. आइए जानते हैं कि वे कौन सी चीजें हैं जिनका गिरना अशुभ माना जाता है.

पूजा के दौरान हाथ से दीया गिरना

हिंदू संस्कृति में पूजा-पाठ का विशेष महत्व है. यदि पूजा या आरती करते समय अचानक आपके हाथ से जलता हुआ दीपक या दीया छूटकर गिर जाए, तो इसे बेहद अशुभ माना जाता है. वास्तु के अनुसार, यह इस बात का संकेत हो सकता है कि भगवान आपकी पूजा से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हैं या भविष्य में आपके घर पर कोई आर्थिक संकट या बड़ी विपत्ति आ सकती है.

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हाथ से नमक का गिरना

वास्तु शास्त्र के अनुसार, रसोईघर में इस्तेमाल होने वाला नमक सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इसका गहरा संबंध ज्योतिष में शुक्र और चंद्र ग्रह से माना जाता है. यदि आपके हाथ से नमक बार-बार नीचे गिरता है, तो इसे दरिद्रता और आर्थिक तंगी का संकेत माना जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, नमक का गिरना आपसी रिश्तों में खटास और पारिवारिक कलह का कारण भी बन सकता है.

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दूध का उबलकर गिरना या छलकना

घर में दूध का उबलकर गैस पर गिरना या बर्तन से छलकना बहुत आम बात है, लेकिन ज्योतिषीय नजरिए से इसे शुभ नहीं माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि दूध का गिरना घर में मानसिक अशांति, नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश और धन-हानि का संकेत देता है. विशेषकर चंद्रमा के कमजोर होने पर इस तरह की घटनाएं अधिक होती हैं.

तेल का जमीन पर गिरना

भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला सरसों या अन्य तेल यदि अचानक बर्तन से गिर जाए या शीशी टूट जाए, तो इसे बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है. वास्तु के मुताबिक, तेल का गिरना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में आपको किसी गंभीर आर्थिक नुकसान या कार्यक्षेत्र में भारी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है.

पूजा की थाली या सामग्री का बिखरना

अगर पूजा की थाली या उसमें रखी रोली, चावल, फूल आदि सामग्री अचानक आपके हाथों से बिखर जाए, तो यह घर के किसी सदस्य के अस्वस्थ होने या किसी अप्रिय घटना के घटने की ओर इशारा करता है. इसे घर की ऊर्जा में आए नकारात्मक बदलाव का संकेत माना जाता है.

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