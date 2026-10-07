Vastu Tips: सस्ती और शुभ हैं ये 9 चीजें, आज ही लाएं घर, बढ़ने लगेगा पैसा!

Vastu Items for Home: घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लोग अलग-अलग तरह की सजावटी चीजें रखते हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र में कुछ वस्तुओं को केवल सजावट नहीं, बल्कि घर के माहौल से जुड़ा माना जाता है. मान्यता है कि सही दिशा और सही जगह पर रखी गई कुछ चीजें सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि से जुड़ी हो सकती हैं. यही वजह है कि पानी का फव्वारा, कछुआ, विंड चाइम और मोर पंख जैसी चीजों का इस्तेमाल घर की सजावट में किया जाता है.

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1. घर में रखें छोटा पानी का फव्वारा

वास्तु मान्यताओं में बहते पानी को गति और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. घर के लिविंग एरिया में छोटा इनडोर वॉटर फाउंटेन लगाया जा सकता है. इसे उत्तर या पूर्व दिशा में रखने की सलाह दी जाती है. फव्वारे का पानी घर के अंदर की ओर बहता हुआ होना चाहिए. बहुत बड़ा फव्वारा लगाने की जरूरत नहीं है. छोटा टेबलटॉप फाउंटेन भी सजावट के साथ जगह को आकर्षक बना सकता है.

2. धातु या क्रिस्टल का कछुआ

वास्तु में कछुए को धैर्य, स्थिरता और लंबी उम्र का प्रतीक माना जाता है. पीतल या क्रिस्टल का कछुआ घर में रखा जा सकता है. इसे उत्तर दिशा में पानी से भरे कटोरे में रखने की मान्यता का उल्लेख है. अगर कछुए को पानी में रखा जाता है तो पानी को नियमित रूप से बदलना जरूरी है. साफ-सफाई का ध्यान रखने से सजावट भी बेहतर बनी रहती है.

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3. लाफिंग बुद्धा

लाफिंग बुद्धा को घर की सजावट में काफी लोकप्रिय माना जाता है. वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी मान्यताओं में इसे खुशी और सकारात्मक माहौल से जोड़ा जाता है. इसे लिविंग रूम या मुख्य प्रवेश क्षेत्र के आसपास रखा जा सकता है. इसे ऐसी जगह रखने से बचें जहां लगातार धूल जमा होती हो. किसी भी सजावटी या धार्मिक प्रतीक को साफ रखना घर की स्वच्छता के लिहाज से भी जरूरी है.

4. हिमालयन सेंधा नमक का लैंप

सेंधा नमक से बने लैंप अपनी हल्की गर्म रोशनी के कारण घर की सजावट में इस्तेमाल किए जाते हैं. वास्तु मान्यता के अनुसार इन्हें दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखने की बात कही जाती है. हालांकि, इसे नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का वैज्ञानिक प्रमाणित उपाय नहीं माना जाता. इसे मुख्य रूप से एक सजावटी और आरामदायक लाइटिंग विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है.

5. हाथियों की जोड़ी

घर के प्रवेश द्वार के पास हाथियों की जोड़ी रखना भी वास्तु से जुड़ी लोकप्रिय मान्यताओं में शामिल है. खासतौर पर ऊपर उठी सूंड वाले हाथियों को शुभता, शक्ति और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. इन्हें पीतल, पत्थर या अन्य सजावटी सामग्री से बनाया जा सकता है. घर की जगह और इंटीरियर के हिसाब से इनका आकार चुनना बेहतर रहेगा.

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6. विंड चाइम

विंड चाइम घर की सजावट के साथ-साथ उसकी मधुर आवाज के लिए भी लगाई जाती है. वास्तु मान्यताओं में धातु की छह या आठ ट्यूब वाली विंड चाइम को उत्तर या पश्चिम दिशा में लगाने की बात कही गई है. इसे ऐसी जगह लगाना बेहतर है जहां हवा आसानी से आ-जा सके. इससे विंड चाइम की आवाज भी अच्छी तरह सुनाई देगी और सजावट भी प्रभावी लगेगी.

7. मोर पंख

भारतीय परंपरा में मोर पंख को विशेष महत्व दिया जाता है. वास्तु से जुड़ी मान्यताओं में इसे सकारात्मकता और सुरक्षा से जोड़ा जाता है. घर में इसे फूलदान या सजावटी स्थान पर रखा जा सकता है. मोर पंख रखते समय यह ध्यान रखें कि वह साफ रहे, लंबे समय तक धूल जमा न होने दें.

8. ध्यान मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा

घर में शांत और व्यवस्थित माहौल बनाने के लिए ध्यान मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा भी रखी जाती है. वास्तु मान्यता के अनुसार इसे उत्तर-पूर्व दिशा में रखने की सलाह दी जाती है. प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखने के बजाय किसी साफ और ऊंचे स्थान पर रखना बेहतर माना जाता है. इससे सजावट भी व्यवस्थित दिखाई देती है.

9. गोमती चक्र का वृक्ष

गोमती चक्र से बना सजावटी वृक्ष भी वास्तु से जुड़ी लोकप्रिय वस्तुओं में शामिल है. इसे घर के ड्रेसर, साइड टेबल या किसी साफ स्थान पर सजावट के लिए रखा जा सकता है. वास्तु मान्यताओं में गोमती चक्र को सकारात्मकता और शांति से जोड़ा जाता है. इसे रखने से ज्यादा जरूरी इसकी साफ-सफाई और आसपास की जगह को व्यवस्थित रखना है.

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वास्तु की चीजें रखते समय इन बातों का रखें ध्यान

सिर्फ कोई वास्तु वस्तु खरीदकर घर में रख देना ही पर्याप्त नहीं माना जाता. उसकी दिशा, जगह और साफ-सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए. घर में बहुत ज्यादा सजावटी सामान जमा करने के बजाय सीमित चीजों का इस्तेमाल करें. खिड़की और दरवाजे के रास्ते को सामान से बंद न करें .

पानी से जुड़ी वस्तुओं में साफ-सफाई विशेष रूप से जरूरी है. अगर घर में फाउंटेन या पानी से जुड़ी कोई वस्तु रखी है तो उसमें जमा पानी को नियमित रूप से साफ करें. इसी तरह विंड चाइम, मूर्तियों और सजावटी वस्तुओं पर धूल जमा न होने दें.

क्या वास्तु की चीजें सच में किस्मत बदलती हैं?

वास्तु शास्त्र में इन वस्तुओं को सकारात्मक ऊर्जा, सुख-शांति और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन किसी वस्तु के घर में रखने से धन या सफलता निश्चित रूप से बढ़ेगी, इसका वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है. इसलिए इन्हें पारंपरिक मान्यताओं और सजावट के हिस्से के तौर पर देखना बेहतर है. घर को सकारात्मक और आरामदायक बनाने में साफ-सफाई, पर्याप्त रोशनी, हवा का प्रवाह और व्यवस्थित सामान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

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