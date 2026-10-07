Kanya Tarot Rashifal 7 October 2026: कार्य-व्यापार में सफलता पाएंगे, निजी विषयों में उमंग उत्साह रहेगा

कन्या

सेवन ऑफ वांड्स

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आज का दिन आप के लिए रणनीतिक तैयारी से आगे बढ़ने और उचित स्थिति बनाए रखने में सहयोगी है. सूझबूझ से कार्य करेंगे. कारोबार में प्रतिभा दिखाएंगे. अन्य की बातों में नहीं आएं. उतावलेपन से बचें. जल्द भरोसा करने की आदत से बचें. घर में सहज माहौल रहेगा. मेलजोल बढ़ाने के अवसर बनेंगे. संतुलित प्रयासों से सकारात्मक परिणाम बनेंगे.

रिश्तों के प्र्रति संवेदनशील बने रहेंगे. भावनात्मक विषयों में पहल से बचें. कार्यों में निरंतरता बनाए रखें. विवादित विषयों में ज्यादा बोलने से बचें. व्यवस्था का सम्मान करें. सूझबूझ से पक्ष रखने की कोशिश बनाए रखेंगे. अनावश्यक दिखावे में आने से बचें. चर्चा संवाद में स्पष्टता से पक्ष रखें. लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश होगी.

स्वास्थ्य: शारीरिक जांच नियमित रखें. स्वास्थ्य समस्याएं उभर सकती है. सावधानी बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति: कारोबारी परिणाम मिश्रित रहेंगे. अतार्किक लेनदेन न करें. लापरवाही से बचें.

रिश्ते: करीबियों पर भरोसा रखें. रिश्तों को निभाने प्रयास रहेगा. अन्य की मदद का भाव रखें.

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