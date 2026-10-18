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आज 18 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: अवसरों को भुनाएंगे, लेन-देन में स्पष्टता रखें

Aaj ka Kanya Rashifal 18 October 2026, Virgo Horoscope Today: आर्थिक गतिविधि में निरंतरता रहेगी. अवसरों को भुनाएंगे. परिचय का लाभ उठाएं. लेनदेन में स्पष्टता रखें. प्रभाव प्रतिष्ठा बने रहेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी.

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घर परिवार में अपनों के हितकर प्रयास बढ़ाएं. संबंधियों के साथ सुख साझा करें. मनभेद व मतभेद उभरने की आशंका है. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. मेलजोल की भावना बढ़ेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. स्वार्थ से बचें. बड़प्पन से काम लें. बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखें. हर्ष आनंद रहेगा. अतिथि का आना प्रसन्नता बढ़ाएगा. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. जिद व अहंकार में न आएं. विभिन्न मामलों में तथ्यात्मक स्पष्टता बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- परिस्थितियां मिश्रित रहेंगी. प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक एवं पारिवारिक मामले पक्ष में रहेंगे. व्यवस्था को बल देंगे. पराक्रम से जगह बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में सहज रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक गतिविधि में निरंतरता रहेगी. अवसरों को भुनाएंगे. परिचय का लाभ उठाएं. लेनदेन में स्पष्टता रखें. प्रभाव प्रतिष्ठा बने रहेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी.

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प्रेम मैत्री- परस्पर विश्वास को बढ़ाने की कोशिश करें. घर से करीबी रखें. पूर्वाग्रह व नकारात्मक बातों में न आएं. परिजनों की बात को अनदेखा न करें. आवश्यक सूचना व जानकारी प्राप्त हो सकती है. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी. संबंध बेहतर बने रहेंगे. करीबियों से संवाद बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- उतावली दिखाएं. भावुकता से बचें. बड़ों की सुनें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित जांच बनाए रखें. निरंतरता बढ़ाएं.

आज का उपाय: देवी मां महागौरी की साधना उपासना करें. सूर्य भगवान को अर्घ्य दें. सकारात्मकता बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 5 और 9

शुभ रंग : पिस्ता कलर

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