आज 6 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: लाभकारी अवसरों में वृद्धि होगी, वचन निभाएं

करियर व्यापार बढ़त पाएगा. लाभ संवार पर रहेगा. सहकर्मियों का समर्थन पाएंगे. वरिष्ठों का विश्वास जीतेंगे. उत्साहपूर्वक आगे बढ़ेंगे. आर्थिक चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. कार्यक्षेत्र में उत्साह दिखाएंगे. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. पैतृक विषय पक्ष में रहेंगे. रीति नीति पर अमल रखेंगे. तर्कशील बने रहेंगे. योजनाएं उम्मीद के अनुरूप रहेंगी. आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक गतिविधियां सकारात्मक रहेंगी. महत्वपूर्ण प्रयास बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रयासों में स्पर्धा को बढ़ावा देंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. उद्योग व्यापार में आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय देंगे. सक्रियता बढेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. जोखिम के कार्यों में रुचि रहेगी. मूल्यवान भेंट मिल सकती है. आर्थिक मामले पक्ष में बने रहेंगे. लाभकारी अवसरों में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक मामलों में सहज होंगे. सहजता से आगे बढेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता रहेगी. आपसी मेलजोल को बढ़ाएंगे. मन की कह पाएंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. अपनों से प्रेम स्नेह के संवाद बढ़ाएंगे. संबंधांे को संवारेंगे. हर्ष आनंद में वृद्धि होगी. सभी प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहारिक पक्ष मजबूत रहेगा. वचन निभाएं. वरिष्ठों से सलाह लेंगे. रुटीन संवारेंगे. जीत का भाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.



आज का उपाय: पितरों को नदी और सरोवर के किनारे जल दें. तिल जौ और कुशा से विधिवत् तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. अन्न दान करें. तेजी रखें.

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शुभ अंक : 5, 6, 8 और 9

शुभ रंग : खाकी

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