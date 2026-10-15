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Vrishabh Tarot Rashifal 15 October 2026: वित्तीय मामले गति पाएंगे, घर के लोगों के लिए मदद बढ़ाएंगे

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 15 October 2026: दोस्तों को समय देंगे. वर्तमान को बेहतर के प्रयास बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत अनुभवों का लाभ लेंगे. व्यावसायिक मामलों में सतर्कता रखेंगे. काम निकालने में तेजी दिखाएंगे. नियम रखें.

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taurus horoscope
taurus horoscope

वृष
क्वीन आफ पेंटाकल्स
आज का दिन आप के लिए प्रबंध कार्यों में प्रतिभा प्रदर्शन से सबको प्रभावित करेंगे. विविध सकारात्मक प्रयास बढ़ाए रहेंगे. उचित फैसलों से उत्साहित रहेंगे. प्रभावशाली लोगों के साथ वक्त बिताएंगें जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. लक्ष्य पाने के प्रयास बढ़ाएंगे. कार्यशैली से सभी प्रभावित होंगे. साहस बढ़ेगा.क्षमता से अधिक करने का भाव रहेगा.

व्यवहार में सहजता बढ़ाएंगे. सकारात्मक नजरिया बनाए रखेंगे. उचित दिशा में बढ़ते रहेंगे. वित्तीय मामले गति पाएंगे. घर के लोगों के लिए मदद बढ़ाएंगे. दोस्तों को समय देंगे. वर्तमान को बेहतर के प्रयास बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत अनुभवों का लाभ लेंगे. व्यावसायिक मामलों में सतर्कता रखेंगे. काम निकालने में तेजी दिखाएंगे. नियम रखें.

स्वास्थ्य: सक्रियता बनाए रखें. सेहत अच्छी रहेगी. शारीरिक दोष दूर होंगे. दिनचर्या अनुशासित होगी.

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घर पर मेहमान आ सकते हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक बढ़त के मौके प्राप्त होंगे. प्रयासों में बेहतर होंगे. शुरूआत कर सकते हैं.

रिश्ते: अपनों की बात सुनेंगे. करीबियों के साथ वक्त बिताएंगे. निजी विषय सकारात्मक रहेंगे.

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