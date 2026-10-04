Vrishabh Tarot Rashifal 4 October 2026: मान सम्मान रखेंगे, करीबियों से सुखद भेंट होगी

वृष

व्हील आफ फार्च्यून

आज का दिन आप के लिए सकारात्मक बदवालों से करियर कारोबार को बेहतर दिशा देने में सहयोगी है. पारिवारिक स्थिति मजबूत रहेगी. अधिकांश सकारात्मक बने रहेंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. किसी भी मामले में अत्यधिक विचार विमर्श से बचें. वातावरण इच्छित बना रहेगा. आत्मविश्वास से महत्वपूर्ण मामले पक्ष में बनेंगे. कारोबारी अवसरों को भुनाएंगे.

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अपनों को साथ लेकर चलेंगे. सुख से समय बीतेगा. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. आयोजन में शामिल होंगे. करीबियों के दबाव में नहीं आएंगे. जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ाएंगे. घर की साज संवार बढ़ाए रखेंगे. परंपरागत कार्यों को बढ़ावा देंगे. वाणी व्यवहार असरदार रहेगा. हरसंभव वादा निभाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर होगा.

स्वास्थ्य: खानपान आकर्षक रहेगा. सहनशील बने रहेंगे. व्यक्तित्व को बल मिलेगा. सेहत सुधरेगी.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ का स्तर ऊंचा बना रहेगा. उचित प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे.

रिश्ते: सबका मान सम्मान रखेंगे. करीबियों से सुखद भेंट होगी. रिश्तों में सरलता बनाए रखेंगे.

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