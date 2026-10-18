आज 18 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: स्मार्ट वर्किंग पर जोर दें, योजनाएं सामान्य बनी रहेंगी

ध्यान और आत्मविश्वास से कार्य करते रहने का समय है. अपनों से सीख सलाह बनाए रखें. चर्चा संवाद में सतर्कता बढ़ाएं. योजनाओं में रुटीन रहेगा. उद्योग व्यापार में निरंतरता रखें. मित्रों से अधिक अपेक्षा रखने से बचें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रहेंगे. नवीन अनुबंधो में सजग रहें. साझीदारों का सहयोग बना रहेगा. कामकाजी चर्चाओं में सक्रियता से शामिल होंगे. मेहनत पर भरोसा बनाए रखें. व्यापार में रुटीन रखेंगे. विभिन्न मामले पूर्ववत् रहेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- लक्ष्य की ओर अनुशासन से आगे बढ़ें. तार्किकता पर जोर बढ़ाएं. जिम्मेदारों से भेंट होगी. आकस्मिकता पर अंकुश लाएं. करियर कारोबार में निरंतरता रखें.

धन संपत्ति- वित्तीय धोखा मिलने की आंशका है. स्मार्ट वर्किंग पर जोर दें. योजनाएं सामान्य बनी रहेंगी. गंभीरता बनाए रखें. लेनदेन में स्पष्ट रहें. सजगता से आगे बढ़ें.

प्रेम मैत्री- अन्य की भावनाओं को समझें. अपना पक्ष जल्दबाजी में न रखें. प्रेम अधिक अपेक्षा न रखें. संबंधों में विनय विवेक बनाए रहें. भावनात्मक रूप से मजबूत रहें. रिश्तों को गति मिलेगी. जरूरी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. अपनों का साथ बना रहेगा. समता सामंजस्य बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- अपरिचित से दूर रहें. चर्चा में स्पष्टता बढ़ाएं. रहन सहन सामान्य रहेगा. वाणी व्यवहार पर बल देंगे. संकेतों के प्रति सजग रहें.

आज का उपाय: देवी मां महागौरी की साधना उपासना करें. भगवान भास्कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें. वचनपालन रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 6 और 9

शुभ रंग : श्वेत

---- समाप्त ----