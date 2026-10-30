Vrishchik Tarot Rashifal 30 October 2026: लेन-देन में धैर्य दिखाएं, दोस्तों की मदद से हित साधेंगे

वृश्चिक

द डेविल

आज का दिन आप के लिए कार्य व्यापार में अवरोध बनाए रखने और लोभ प्रलोभन बढ़ाने का संकेतक है. चूक की स्थिति में कारोबारी परिणाम प्रभावित हो सकते है. सजगता के साथ कदम आगे बढ़ाएं. महत्वपूर्ण मामलों में पारदर्शिता रखें. पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर कार्य करें. व्यवहारिक सूझबूझ बढ़ाएं. बजट का ध्यान बनाए रखें. परिस्थिति पर नियंत्रण बनाए रखें.

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व्यावसायिक मामले साधारण रहेंगे जिम्मेदारियों को पूरा करें. लापरवाही से बचें. हल्के लोगों को आसपास न जुटने दें. वाणिज्यिक कार्यों मे सहज प्रदर्शन बनाए रहेंगे. लेनदेन में धैर्य दिखाएं. दोस्तों की मदद से हित साधेंगे. कार्यक्षेत्र और तार्किकता बनाए रखेंगे. निजी विषयों में सहजता के साथ आगे बढ़ेंगे. प्रलोभन में आने से बचें.

स्वास्थ्य: सावधानियों को बढ़ाएं. स्वयं का ध्यान में रखें. संवेदनशीलता बढ़ाएं. खानपान संतुलित रखें.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में रुटीन बनाए रखें. समझौतों में लापरवाही न बरतें. कौशल को बढ़ावा दें.

रिश्ते: घर परिवार के मामलों में विनम्र बनें. सहकारिता से काम लें. अपनों पर भरोसा बना रहेगा.

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