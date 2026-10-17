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आज 17 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: उत्साहित रहेंगे, खानपान आकर्षक रहेगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 17 October 2026, Scorpio Horoscope Today: विविध प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. साख सम्मान एवं व्यक्तित्व संवरेगा. उत्साहित रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. 

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scorpio horoscope
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 घरवालों से करीबी बनी रहेगी. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे. परंपराओं व संस्कारों को बल मिलेगा. वादा वचन निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी. सुख सौख्य बढ़त पर रहेगा. मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे. सभी का मन जीतेंगे. भव्य आयोजनों से जुड़ेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. महत्वपूर्ण भेंटवार्ताएं सफल होंगी. आपसी संकोच दूर होगा. सुविधा संसाधनों पर जोर बना रहेगा. 

नौकरी व्यवसाय- कारोबार गति पाएगा. पैतृक विषयों पर ध्यान देंगे. कार्य कुशलता बल पाएगी. आर्थिक वाणिज्यिक प्रयास सवरेंगे. उन्न्ति व लाभ के अवसर बढ़ेंगे. तेजी बनाए रखेंगे. 

धन संपत्ति - आर्थिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. योजनाओं पर फोकस रखेंगे. धनसंपत्ति में वृद्धि होगी. बड़प्पन की भावना बनाए रखेंगे. संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा. बैंकिंग कार्य बनेंगे. 

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स्वास्थ्य सुधार होगा,  व्यवहार में मिठास रखेंगे

प्रेम मैत्री- परिवार में सुख बढ़ेगा. हर्ष आनंद के क्षण बनेंगे. उत्सव आयोजन का वातावरण रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. सभी सहयोगी होंगे. साज संवार पर जोर देंगे. आदरभाव सम्मान का भाव बढ़ेगा. खुशियां बनी रहेंगी. 


स्वास्थ्य मनोबल- विविध प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. साख सम्मान एवं व्यक्तित्व संवरेगा. उत्साहित रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. 

आज का उपाय:  भक्तों पर असीम कृपा करने वाली देवी मां कालरात्रि की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. भव्यता बनाए रखें. 

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शुभ अंक : 1, 8 और 9

शुभ रंग : मडकलर

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