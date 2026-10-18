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आज 18 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे, विभिन्न मामले हितकर रहेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 18 October 2026, Sagittarius Horoscope Today: अवसर का इंतजार करेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता रहेगी. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. परिजन प्रसन्न होंगे. सभी का ख्याल रखेंगे. भेंटवार्ता में रुचि बढ़ाएंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. वचन निभाएंगे.

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sagittarius horoscope
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आधुनिकता अपनाने में सहज होंगे. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. रचनात्मक कार्यों में बेहतर बने रहेंगे. लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास रखेंगे. संवेदनशीलता में वृद्धि होगी. अप्रत्याशित मामले पक्ष में बने रहेंगे. अपनों को सरप्राइज दे सकते हैं. योजना के अनुरूप कार्य गति रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. व्यवहार विनम्र व मधुर रहेगा. व्यापार व्यवसाय में सलाह से निर्णय लेंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे. महत्वपूर्ण बात सहजता से रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- नवीन कार्यों से जुड़ेंगे. आवश्यक कार्यों में गति आएगी. पेशेवर मामलों में तेजी से काम लेंगे. कामकाजी चर्चाओं में समय देंगे. पेशेवर संतुलन रखेंगे. प्रयासों में गति आएगी.

धन संपत्ति- वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वरिष्ठों से मुलाकात होगी. आर्थिक विषयों धैर्य दिखाएंगे. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे. विभिन्न मामले हितकर रहेंगे. आय के स्त्रोत विकसित होंगे.

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करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, प्रेम संबंध होंगे मजबूत

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में सूझबूझ बढ़ाएंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता रहेगी. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. परिजन प्रसन्न होंगे. सभी का ख्याल रखेंगे. भेंटवार्ता में रुचि बढ़ाएंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. वचन निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यर्थ संवाद से बचेंगे. अनोखे कार्य करने की सोच रहेगी. कोशिशें बल पाएंगी. स्वास्थ्यगत अवरोध दूर होंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे.

आज का उपाय: देवी मां महागौरी की साधना उपासना करें. भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. नवाचार का भाव रखें.

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग : सनराइज

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