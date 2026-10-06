scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 6 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: व्यवस्था की अनदेखी न करें, करीबियों की सीख सलाह से कार्य करें

Aaj ka Dhanu Rashifal 6 October 2026, Sagittarius Horoscope Today: सभी के प्रति सम्मान रखेंगे. घर से नजदीकी बढ़ेगी. जरूरी सूचना मिल सकती है. सीख सलाह बनाए रखेंगे. लोगों को जोड़ें. रुटीन बना रहेगा.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

परिवार के लोगों का साथ उत्साहित रखेगा. कामकाज में सीख सलाह बनाए रखें. रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे. तैयारी पर ध्यान देंगे. भेंटवार्ता के लिए समय लेंगे. चर्चा संवाद में सजग रहेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में जिम्मेदारियों को निभाएंगे. धैर्य से कार्य करेंगे. व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्क रहेंगे. वाणी व्यवहार सरल रहेगा. आवश्यक कार्य में ढिलाई से बचें. ठगों से दूर रहें. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. व्यवस्था की अनदेखी न करें.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में व्यवस्तता रहेगी. व्यापार में पेशेवर सहायक होंगे. अनुकूलन पर जोर देंगे. चर्चा में जल्दबाजी न दिखाएं. धूर्ताें से सावधानी बरतें. करीबियों की सीख सलाह से कार्य करें. 

धन संपत्ति- वाणिज्यिक भूलचूक से बचें. लाभ पूर्ववत् बना रहेगा. प्रबंधन की अवहेलना न करें. पेशेवर मामले लंबित रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. नियमों का पालन रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशि वालों को आज उधार लेनदेन से बचना होगा, जानें अपना दैनिक राशिफल
सजग रहेंगे, स्वास्थ्य से समझौता न करें
धनु राशिवालों की कुछ नया करने की योजना बनेगी, विदेश से संबंधित कार्य सफल होंगे, जानें शुभ रंग
भूमि भवन के विषय पक्ष में बनेंगे, सबका सहयोग पाएंगे
धनु राशि वाले आज गाय को रोटी खिलाएं, मन की चिंता दूर होगी

प्रेम मैत्री- भावनात्मक प्रयासों में धैर्य से आगे बढ़ें. अन्य की व्यर्थ बातों पर ध्यान न दें. रिश्ते प्रभावित बने रह सकते हैं. परिजनों का सहयोग रहेगा. सभी के प्रति सम्मान रखेंगे. घर से नजदीकी बढ़ेगी. जरूरी सूचना मिल सकती है. सीख सलाह बनाए रखेंगे. लोगों को जोड़ें. रुटीन बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- लोगों का भरोसा बढ़ाएं. लक्ष्य से समझौता नहीं करें. सामंजस्यता बढ़ाएं. स्वास्थ्य पर जोर रखें. व्यवस्थागत विषयों को अनदेखा न करें.

Advertisement

आज का उपाय: पितरों को नदी और सरोवर के किनारे जल दें. तिल जौ और कुशा से विधिवत् तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. अन्न दान करें. धैर्य बढ़ाएं. सहज रहें.

शुभ अंक : 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 6 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: आर्थिक योजनाएं बल पाएंगी, धैर्य बढ़ा रहेगा |
    आज 6 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: लाभकारी अवसरों में वृद्धि होगी, वचन निभाएं |
    आज 6 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: ठगों से बचाव रखें, शुभ सूचनाएं मिलेंगी |
    आज 6 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: धनधान्य में वृद्धि होगी, सहजता से बात रखेंगे |
    एक क्लिक में पढ़ें 6 अक्टूबर 2026, मंगलवार की अहम खबरें |
    आज 6 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे, समन्वय सक्रियता बढ़ाएंगे |
    आज 6 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: शुभ सूचना पाएंगे, अपनों का विश्वास जीतेंगे |
    आज 6 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: सबका सम्मान करेंगे, घर पर ध्यान देंगे |
    CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ NSUI का 'जिंदा-मुर्दा प्रदर्शन'? देखें 10 तक |
    Aaj ka Upay 6 October 2026: मंगल ग्रह की वजह से परेशानी है तो क्या उपाय करें? जानिए
    Advertisement