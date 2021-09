Aaj Ka Panchang: पंचांग 24 सितंबर 2021, जानें शुभ मुहूर्त, राहु काल और ग्रह-नक्षत्र की चाल

आज का पंचांग 24 सितम्बर 2021, शुक्रवार

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - आश्विन

अमांत - भाद्रपद

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, आश्विन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि दिन है. सूर्य कन्या राशि में और चन्द्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे.

आज का पंचांग

शुक्ल पक्ष तृतीया

संकष्टी चतुर्थी

नक्षत्र: अश्विनी

आज का दिशाशूल:पश्चिम दिशा

आज का राहुकाल: 10:49 AM – 12:18 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:20 AM

सूर्यास्त - 6:17 PM

चन्द्रोदय - Sep 24 8:33 PM

चन्द्रास्त - Sep 25 9:50 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:54 AM – 12:42 PM

अमृत काल - None

ब्रह्म मुहूर्त - 04:43 AM – 05:31 AM

योग

व्याघात - Sep 23 01:48 PM – Sep 24 02:08 PM

हर्षण - Sep 24 02:08 PM – Sep 25 02:50 PM



सर्वार्थसिद्धि योग - Sep 24 06:20 AM - Sep 24 08:54 AM

गण्डमूल नक्षत्र- Sep 23 06:44 AM – Sep 24 08:54 AM