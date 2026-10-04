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Tula Tarot Rashifal 4 October 2026: संवार पर बना रहेगा, शारीरिक दोष दूर होंगे

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 4 October 2026: आपसी सामंजस्य से कार्य करेंगे.  कारोबार में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन रहेगा.  महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति होगी.  नियमित गतिविधियों को बनाए रखेंगे.

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libra horoscope
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तुला
क्वीन आफ कप्स
आज का दिन आप के लिए औरों को आकर्षित करने और श्रेष्ठ वातावरण को बनाए रखने में सहयोगी है.  उत्साही नजरिया रहेगा.  भावनात्मक चर्चा में सहज होंगे.  जीवनस्तर पर प्रभावपूर्ण रहेगा.  विभिन्न अवसरों का लाभ उठाएंगे.  यात्रा की संभावनाएं बनी रहेंगी.  व्यवसायिक विषयों में इच्छित अवसर बने रहेंगे.  अपनों से दिल की बातें कह पाएंगे. 

घर में इच्छित माहौल होगा.  परिवार में मिलकर रहेंगे.  सभी सहयोग देंगे.  परिचितों से मेलजोल बढ़ाएंगे.  विभिन्न कार्यों  में सक्रियता रहेगी.  आपसी सामंजस्य से कार्य करेंगे.  कारोबार में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन रहेगा.  महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति होगी.  नियमित गतिविधियों को बनाए रखेंगे.  प्रभावपूर्ण अवसर बनेंगे.  वाण्ाििज्यक विषय पक्ष में बनेंगे. 

स्वास्थ्य: खानपान में अनुशासन रखेंगे.  स्वास्थ्य संवार पर बना रहेगा.  शारीरिक दोष दूर होंगे. 
आर्थिक स्थिति: आर्थिक परिणाम संवरेंगे.  योजनाओं को गति देंगे.  कारोबार में प्रभाव रखेंगे. 
रिश्ते: घर के लोगों से करीबी रहेगी.  दोस्तों के साथ यादें साझा करेंगे.  सुखद पल बिताएंगे.

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