आज 9 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: निवेश के मामलों में सक्रिय रहेंगे, सोच-समझकर फैसला लें

निवेश संबंधी मामलों में सक्रियता आएगी. विविध प्रयासों में धैर्य से काम लें. योजनानुसार आगे बढ़ें. रीति नीति से कार्य करें. लीगल मामलों में भूलचूक से बचें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. स्वजनों का सहयोग रहेगा. अतिउत्साह में न आएं. विपक्ष से सतर्क रहें. करियर कारोबार सहज बना रहेगा. दूर देश के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. खर्च पर अंकुश बनाए रखें. अफवाह में न आएं. नियमों पर जोर दें.

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नौकरी व्यवसाय - कामकाज पर फोकस रखें. व्यापारिक प्रयासों में लापरवाही से बचें. पेशेवर मामलों में सहज रहेंगे. लुभावने प्रस्तावों में न आएं. व्यवसायिक सफलताएं सामान्य रहेंगी.

धन संपत्ति - बजट पर अंकुश बनाए रखें. लेनदेन बढ़ाने का प्रयास रहेगा. वित्तीय मामलों पर नियंत्रण बनाए रखें. योजना के अनुसार कार्य करें. वाणिज्यिक प्रयासों में धैर्य बनाए रखें.



प्रेम मैत्री - मन की बात कहने में संकोच रहेगा. निजी चर्चा व व्यवहार में विनय विवेक से काम लें. भावनात्मक मामलों में धैर्य रखें. एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखें. रिश्तेदारों से भेंट मुलाकात हो सकती है. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. चर्चा संवाद के अवसर बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल - व्यक्तित्व पर ध्यान दें. रुटीन संवारें. प्रबंधन बढ़ाएं. मनोबल व विनम्रता बनाए रखें. आवश्यक सूचनाएं मिल सकती हैं.

आज का उपाय: अपमृत्यु को प्राप्त हुए पितरों का श्राद्ध तर्पण और स्मरण करें. दान बढ़ाएं. दिखावे से बचें.



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शुभ अंक : 2, 6, और 9

शुभ रंग : ओपल कलर

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