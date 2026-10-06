आज 6 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: ठगों से बचाव रखें, शुभ सूचनाएं मिलेंगी

दूर देश के कार्यों को गति दे सकते हैं. निवेश पर फोकस बनाए रखेंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. रिश्तों में सुधार आएगा. न्यायिक विषयों में सक्रियता रहेगी. खानपान बेहतर बनाए रखेंगे. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. विस्तार के मामले गति लेंगे. खर्च पर नियंत्रण कठिन रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में सजगता बनाए रहें. अनुबंधों में जल्दबाजी न दिखाएं. नीति नियम मानें. साथी सहयोगी होंगे. विपक्ष से सतर्क रहें. बजट बनाकर चलेंगे. आवश्यक कार्य समय से करें.

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नौकरी व्यवसाय- आर्थिक प्रयास सामान्य बने रहेंगे. अन्य की व्यर्थ बातों व बहकावे से बचें. कामकाज में समकक्ष सहयोगी रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में धैर्य रखेंगे. करियर पूर्ववत् रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में धैर्य बनाए रखें. विभिन्न मामलों में बजट पर ध्यान दें. प्रबंधन में मिश्रित परिणाम बनेंगे. संपर्क संवाद में सहजता रखें. ठगों से बचाव रखें. लेनदेन में स्पष्टता ल़ाएं.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंध साधारण रहेंगे. रिश्तेदारों से चर्चा संवाद में धैर्य रखेंगे. करीबीजन सहयोगी होंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में विनम्रता बनाए रहेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. मित्रों के साथ समय बिताएंगे. सामंजस्य बनाए रहेंगे. प्रियजनों को पसंदीदा भेंट दे सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता से आगे बढ़ें. रहन सहन साधारण रहेगा. सेहत सामान्य बनी रहेगी. दिखावा करने से बचें. कार्यगति मध्यम रखेंगे. मनोबल बढ़ाएं.

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आज का उपाय: पितरों को नदी और सरोवर के किनारे जल दें. तिल जौ और कुशा से विधिवत् तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. अन्न दान करें. मितभाषी रहें.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

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