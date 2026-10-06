Kal Ka Rashifal 7 October 2026: 5 राशियों को कल के दिन मिलेगी धनधान्य में वृद्धि, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष राशि: करीबियों से संवाद और सहयोग रहेगा मजबूत, प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगी सफलता

मेष राशि के जातक करीबियों से बेहतर संवाद और सहयोग बनाए रखेंगे. आपकी अनुकूलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा और प्रियजनों के साथ स्मरणीय समय बिताने का मौका मिलेगा.

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भ्रमण और मनोरंजन के नए अवसर बनेंगे. अनुभवियों की सलाह पर विशेष ध्यान दें और अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखें. परीक्षा और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन काफी बेहतर रहने वाला है.

शुभ अंक (Lucky Number): 7 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): भूरा

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों का विधिवत तर्पण करें और उनके स्मरण में योग्यजन को भोजन कराएं.

वृष राशि: परिवार में अनुकूलता के प्रयास होंगे सफल, व्यक्तिगत विषयों पर बढ़ेगा फोकस

वृष राशि के जातक परिवार में अनुकूलता बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करेंगे. लाभ का प्रतिशत पूर्ववत बना रहेगा और वरिष्ठों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा.

निजी विषयों में आपका रुटीन बेहतर रहेगा. लोगों की कही-सुनी बातों में आने से पूरी तरह बचें. करियर और व्यापार में आपकी सक्रियता बनी रहेगी और भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होगी.

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शुभ अंक (Lucky Number): 5, 6, 7 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): सिल्वर

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों का विधिवत तर्पण करें और योग्यजन को भोजन कराकर मनभेद से बचें.

मिथुन राशि: व्यावसायिक विषयों पर केंद्रित रहेगा ध्यान, साहस और पराक्रम से संवरेंगे काम

मिथुन राशि के जातक व्यावसायिक विषयों पर अपना ध्यान बढ़ाएंगे. आपके साहस और पराक्रम से रुके हुए कार्य तेजी से संवरेंगे.

कार्यविस्तार को बल मिलेगा और सभी के साथ बेहतर सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम-स्नेह के मामलों में प्रगाढ़ता आएगी. कारोबारी यात्रा के योग बन रहे हैं, इसलिए आलस्य का त्याग कर सक्रिय रहें.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 7 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का हरा

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों का विधिवत तर्पण करें और धार्मिक कथा-प्रवचन सुनें.

कर्क राशि: पैतृक मामलों में मिलेगी बड़ी सफलता, धन-धान्य में होगी बढ़ोतरी

कर्क राशि के जातकों के पैतृक मामले पूरी तरह पक्ष में बनेंगे. कुल के लोगों के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा और पारंपरिक कारोबार में अच्छा प्रदर्शन रहेगा.

धन-धान्य से जुड़े मामलों में मनचाहे परिणाम मिलेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलने की प्रबल संभावना है. घर में अतिथियों का आगमन होगा और चारों ओर हर्ष-आनंद का माहौल रहेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 5, 7 और 9

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शुभ रंग (Lucky Color): मूनस्टोन

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों का विधिवत तर्पण करें और घर की साज-सज्जा का ध्यान रखें.

सिंह राशि: रचनात्मक प्रयासों में दिखेगा भारी उत्साह, बढ़ेगी सामाजिक साख

सिंह राशि के जातक रचनात्मक प्रयासों में अद्भुत उत्साह दिखाएंगे. सामाजिक साख और प्रभाव में वृद्धि होगी तथा करीबियों से मेलजोल बढ़ेगा.

आधुनिक विषयों पर आपका जोर रहेगा और व्यक्तित्व में सरलता-सौम्यता बनी रहेगी. बजट के अनुरूप ही खर्च और निवेश का संतुलन बनाए रखें ताकि आपकी सकारात्मकता बनी रहे.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 5, 7 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): पिस्ता कलर

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों का विधिवत तर्पण करें और अपनी संकल्पशक्ति को मजबूत करें.

कन्या राशि: आर्थिक मामलों में बरतें अतिरिक्त सावधानी, जल्दबाजी में न लें कोई फैसला

कन्या राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी. लेनदेन में किसी भी प्रकार की लापरवाही से आपका लाभ प्रभावित हो सकता है.

व्यावसायिक भूलचूक से बचें और व्यर्थ के बहस-विवाद में न पड़ें. हड़बड़ी और जल्दबाजी दिखाने के बजाय सूझबूझ से आगे बढ़ें. नीति-नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 7 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): गहरा हरा

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों का विधिवत तर्पण करें और विनम्रता बनाए रखें.

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तुला राशि: मजबूत बना रहेगा पेशेवर पक्ष, आय और लाभ में होगी रिकॉर्ड वृद्धि

तुला राशि के जातकों का पेशेवर पक्ष काफी मजबूत रहने वाला है. कारोबारी स्थिति पर आपका पूरा नियंत्रण रहेगा और लेनदेन में अनुशासन बढ़ेगा.

मित्रों के सहयोग से कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाने में सफलता मिलेगी और आय का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 6, 7 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): आसमानी

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों का विधिवत तर्पण करें और अपने कार्यों में तेजी बनाए रखें.

वृश्चिक राशि: शासन से जुड़े कार्यों को मिलेगी गति, करियर में दिखेगी बड़ी तेजी

वृश्चिक राशि के जातकों के शासन-प्रशासन से जुड़े कार्य उचित दिशा में आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन के प्रयास सफल होंगे और उच्च अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे.

व्यापार में साहस और सूझबूझ का परिचय देंगे. मान-सम्मान और प्रभाव में वृद्धि होगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे और समय प्रबंधन पहले से काफी बेहतर रहेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 7 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): अखरोट समान

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों का विधिवत तर्पण करें और समय पर अपने अनुबंध पूरे करें.

धनु राशि: भाग्य बलवान होने से मिलेगी बड़ी सफलता, लंबी दूरी की यात्रा संभव

धनु राशि के जातक भाग्य का साथ मिलने से बेहद उत्साहित रहेंगे. करियर और व्यवसाय में बेहद सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे.

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वरिष्ठों का मार्गदर्शन और सहयोग बना रहेगा. उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित रहेगा और लंबी दूरी की यात्रा संभव है. आर्थिक संबंधों में मधुरता और सामंजस्य बना रहेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 7 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): ऐप्पल ग्रीन

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों का विधिवत तर्पण करें और अपने धार्मिक व्रत-संकल्पों को पूरा करें.

मकर राशि: अनजान लोगों से लेनदेन में रखें सतर्कता, न करें नियमों का उल्लंघन

मकर राशि के जातकों को अनजान लोगों से किसी भी प्रकार का लेनदेन करते समय सतर्क रहने की जरूरत है. किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में आने से बचें.

धैर्यपूर्वक अपने आवश्यक कार्यों को पूरा करें. घर-परिवार में शुभता बनी रहेगी, लेकिन कोई भी नई पहल करने से बचें. विवादों से दूर रहें और दैनिक रुटीन में सुधार लाएं.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 7, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): दलदली

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों का विधिवत तर्पण करें और मितभाषी बने रहें.

कुंभ राशि: कारोबार में मिलेंगे मनचाहे परिणाम, बढ़ेगी नेतृत्व क्षमता

कुंभ राशि के जातकों का कारोबार अपेक्षा के अनुरूप बेहतरीन परिणाम देगा. साझा कार्यों को बल मिलेगा और उद्योग-व्यापार में नई सक्रियता आएगी.

महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति होगी जिससे मनोबल ऊंचा रहेगा. आपकी आय में बढ़ोतरी होगी और नेतृत्व क्षमता निखरकर सामने आएगी. सेहत का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है.

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शुभ अंक (Lucky Number): 5, 7, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): मोरपंख समान

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों का विधिवत तर्पण करें और आपसी सहयोग बढ़ाएं.

मीन राशि: मेहनत रंग लाएगी, लोभ और प्रलोभन से दूरी बनाकर चलें

मीन राशि के जातकों की मेहनत रंग लाएगी और पेशेवर कार्यों में उचित परिणाम प्राप्त होंगे. ठगों और चालाक लोगों की बातों में आने से बचें.

कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार आएगा. हालांकि, किसी भी प्रकार के लोभ या प्रलोभन में आने से बचें और अपने तय बजट के अनुसार ही काम करें. लापरवाही से नुकसान संभव है.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 3, 7 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): फिरोजी

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों का विधिवत तर्पण करें और निरंतरता बनाए रखें.

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