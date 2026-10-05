Kal Ka Rashifal 6 October 2026: सिंह राशि वाले कल के दिन खर्चों पर लगाएं लगाम, जानें बाकी अन्य राशियों का हाल

मेष राशि: चर्चा और संवाद में बढ़ाएं सहनशीलता, जिद्द व अहंकार से बचें

मेष राशि के जातक अपनों से चर्चा, संवाद और व्यवहार में सहनशीलता बनाए रखें. जिद्द और अहंकार से पूरी तरह बचें तथा स्मार्ट वर्किंग पर जोर दें.

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सीख और सलाह पर ध्यान देना हितकर रहेगा. संबंधों में शुभता बनाए रखें और स्वार्थ का त्याग करें. पेशेवर वार्ता में स्पष्टता रखें, जिससे आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 6, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों को नदी और सरोवर के किनारे जल दें. तिल, जौ और कुशा से विधिवत तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अन्न दान करें.

वृष राशि: कार्यक्षेत्र में रहेगा प्रभावपूर्ण प्रदर्शन, सुगम बनेगी सफलता की राह

वृष राशि के जातक कार्यक्षेत्र में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. वाणिज्य व व्यवसाय को विस्तार देने की पूरी कोशिश करेंगे और राह को सुगम बनाएंगे.

आत्मविश्वास बना रहेगा और भाइयों के साथ वक्त बिताएंगे. सामाजिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी तथा यात्रा के नए अवसर बनेंगे. संपर्क और संचार का क्षेत्र बड़ा होगा.

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शुभ अंक (Lucky Number): 6, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों को नदी और सरोवर के किनारे जल दें. तिल, जौ और कुशा से विधिवत तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अन्न दान करें.

मिथुन राशि: घर में निर्मित होंगे सुख के क्षण, बढ़ेगी लोकप्रियता और मान-सम्मान

मिथुन राशि के जातकों के घर में सुख के क्षण निर्मित होंगे. आसपास आनंद और उत्सव का माहौल बना रहेगा.

मान-सम्मान और लोकप्रियता में वृद्धि होगी. वाणी व व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा तथा जीवनस्तर संवरेगा. चारों ओर सफलता मिलने के मजबूत योग हैं.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 6, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): गुड़ समान

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों को नदी और सरोवर के किनारे जल दें. तिल, जौ और कुशा से विधिवत तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अन्न दान करें.

कर्क राशि: रचनात्मक कार्यों को मिलेगी गति, पेशेवर प्रयासों में रहेंगे बेहतर

कर्क राशि के जातकों के रचनात्मक कार्य गति पकड़ेंगे. पेशेवर प्रयासों में आपका प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा और अवसरों का लाभ उठाएंगे.

वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें. सौदे और समझौते तेजी से आगे बढ़ेंगे. परिवार का पूरा साथ मिलेगा और आप अपनी सक्रियता से नई जगह बनाएंगे.

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शुभ अंक (Lucky Number): 2, 6, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): मूनलाइट

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों को नदी और सरोवर के किनारे जल दें. तिल, जौ और कुशा से विधिवत तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अन्न दान करें.

सिंह राशि: दूर-देश के कार्यों को मिलेगी गति, बजट बनाकर चलने की जरूरत

सिंह राशि के जातक दूर-देश के कार्यों को गति दे सकते हैं. निवेश और संसाधनों में वृद्धि पर फोकस रहेगा.

रिश्तों में सुधार आएगा और न्यायिक विषयों में सक्रियता रहेगी. हालांकि, खर्चों पर नियंत्रण रखना कठिन हो सकता है. वाणिज्यिक मामलों में सतर्क रहें और किसी भी अनुबंध में जल्दबाजी न दिखाएं.

शुभ अंक (Lucky Number): 1 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): गेरुआ

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों को नदी और सरोवर के किनारे जल दें. तिल, जौ और कुशा से विधिवत तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अन्न दान करें.

कन्या राशि: करियर और व्यापार में होगी तरक्की, सहकर्मियों का मिलेगा पूरा समर्थन

कन्या राशि के जातकों का करियर और व्यापार बढ़त पर रहेगा तथा लाभ संवरने लगेगा. सहकर्मियों का पूरा समर्थन मिलेगा और वरिष्ठों का विश्वास जीतेंगे.

सकारात्मक परिणामों से मन उत्साहित रहेगा. पैतृक विषय आपके पक्ष में रहेंगे और आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.

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शुभ अंक (Lucky Number): 5, 6, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): खाकी

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों को नदी और सरोवर के किनारे जल दें. तिल, जौ और कुशा से विधिवत तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अन्न दान करें.

तुला राशि: शासन-प्रशासन के मामलों में आएगी तेजी, संवरेगा कारोबार

तुला राशि के जातकों के शासन-प्रशासन से संबंधित मामलों में गति बनी रहेगी. प्रबंधन और पैतृक कार्यों में प्रमुखता से शामिल होंगे.

कारोबार अच्छा रहेगा और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. पेशेवर संबंधों में सुधार होगा और शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 6, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): शहद समान

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों को नदी और सरोवर के किनारे जल दें. तिल, जौ और कुशा से विधिवत तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अन्न दान करें.

वृश्चिक राशि: बलवान रहेगा भाग्य का साथ, मजबूत होगी आर्थिक स्थिति

वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्य पूरी तरह बलवान रहेगा. अनुकूल वातावरण से उत्साहित रहेंगे और कार्ययोजनाएं तेजी से गति लेंगी.

कामकाजी उन्नति के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. धर्म-कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी और स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा.

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शुभ अंक (Lucky Number): 6, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): गहरा लाल

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों को नदी और सरोवर के किनारे जल दें. तिल, जौ और कुशा से विधिवत तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अन्न दान करें.

धनु राशि: परिवार का साथ रखेगा उत्साहित, ठगों और लापरवाही से बचें

धनु राशि के जातकों को परिवार के लोगों का साथ काफी उत्साहित रखेगा. कामकाज में सलाह लेकर आगे बढ़ें और रुटीन पर फोकस करें.

वाणी व व्यवहार में सरलता रखें. हालांकि, ठगों से दूर रहने की आवश्यकता है और सेहत भी थोड़ी प्रभावित रह सकती है, इसलिए ढिलाई से बचें.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): स्वर्णिम

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों को नदी और सरोवर के किनारे जल दें. तिल, जौ और कुशा से विधिवत तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अन्न दान करें.

मकर राशि: करियर और व्यापार में आएगी तेजी, साझीदारी से होगा लाभ

मकर राशि के जातकों के करियर व व्यापार में गति आएगी. साझीदारी को बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे और भूमि-भवन के मामलों में तेजी आएगी.

नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा और चारों ओर सुधार देखने को मिलेगा. सात्विक खानपान रखें और सहकारिता के कामों में तेजी दिखाएं.

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शुभ अंक (Lucky Number): 1, 6, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): गहरा भूरा

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों को नदी और सरोवर के किनारे जल दें. तिल, जौ और कुशा से विधिवत तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अन्न दान करें.

कुंभ राशि: अपनी मेहनत पर बढ़ेगा भरोसा, बढ़ेगी कार्यक्षमता

कुंभ राशि के जातकों का अपनी मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा. लगन से कार्य करने से कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

सहकर्मियों का भरपूर समर्थन मिलेगा. कला व कौशल से अपनी खास जगह बनाएंगे. तर्क-बहस से दूर रहें और स्वास्थ्य के प्रति सजगता बनाए रखें.

शुभ अंक (Lucky Number): 6, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का भूरा

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों को नदी और सरोवर के किनारे जल दें. तिल, जौ और कुशा से विधिवत तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अन्न दान करें.

मीन राशि: सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे जातक, करियर में मिलेगी बड़ी सफलता

मीन राशि के जातक कला, कौशल और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ेंगे. लाभ में वृद्धि होगी और करियर व कारोबार संवरता नजर आएगा.

आप ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे. सभी क्षेत्रों में सकारात्मक प्रदर्शन करेंगे और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 6, 8 और 9

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शुभ रंग (Lucky Color): भगवा

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों को नदी और सरोवर के किनारे जल दें. तिल, जौ और कुशा से विधिवत तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अन्न दान करें.

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