आज 26 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: विपक्ष को अवसर नहीं देंगे, लापरवाही में न आएं

Aaj ka Mithun Rashifal 26 October 2025, Gemini Horoscope Today: चहुंओर सहज सुधार बना रहेगा. जोखिम के कार्योंं को टालेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. टीम के कार्योंं में तेजी दिखाएंगे.पेशेवर व उद्यमी सबको जोड़े रखेंगे.

मिथुन - लोगों को जोड़ने की कोशिश बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में सहकार से कार्य करेंगे. संस्थागत कार्योंं में अनुशासन बनाए रखेंगे. व्यापारिक जिम्मेदारियों को निभाएंगे. उद्योग व्यापार में अपेक्षित परिणाम पाएंगे. सामूहिक प्रयासों में गति आएगी. भूमि भवन से संबंधित विषयोें में प्रयास संवरेंगे. करीबी सतर्कता बढ़ाएंगे. नेतृत्व के प्रयासों को बल मिलेगा. चहुंओर सहज सुधार बना रहेगा. जोखिम के कार्योंं को टालेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. टीम के कार्योंं में तेजी दिखाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर व उद्यमी सबको जोड़े रखेंगे. कार्यव्यवस्था बनाने में बेहतर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन बढ़ा रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. कामकाजियों के लिए बेहतर अवसर बनेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक प्रयास गति लेंगे. कारोबार बढ़त पाएगा. दीर्घकालिक मामलों में अच्छा करेंगे. उद्योग संबंधी कार्योंं में पहल बढ़ाएंगे. लगन से कार्य करेंगे. विपक्ष को अवसर नहीं देंगे. लापरवाही में न आएं.

प्रेम मैत्री- परिजनों के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. दाम्पत्य जीवन में शुभता रहेगी. प्रिय व शुभचिंत प्रसन्न होंगे. चर्चा संवाद में आगे रहेंगे. मेल मुलाकात होगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. मित्रता घनिष्ठ होंगी. परस्पर प्रेम बढ़ा रहेगा. संबंध बल पाएंगे. स्वजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. सहकर्मी सहयोगी रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सलाह से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. स्पष्टता बढ़ाएंगे. गरिमा गोपनीयता बनी रहेगी. तेजी से काम लेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.
शुभ अंक : 1 5 8 और 9
शुभ रंग : पीच कलर
आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. सहयोग बढ़ाएं.
 

