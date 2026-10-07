आज 7 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: शुभ सूचनाएं मिलेंगी, करियर व्यवसाय पर फोकस रखेंगे

व्यावसायिक विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. साहस और पराक्रम से परिणाम संवरेंगे. कार्यविस्तार को बल मिलेगा. सभी से सामंजस्य रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. कारोबारी यात्रा हो सकती है. वाद संवाद पर जोर रहेगा. आलस्य का त्याग करेंगे. व्यर्थ चर्चाओं से बचें. कामकाजी स्थिति संवरेगी. साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. संपर्क संवाद को प्रभावी स्थिति बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. सभी सहयोगी बने रहेंगे. महत्वपूर्ण विषयों को तेजी रहेगी. वाणिज्यिक मामलों में रुचि लेंगे. लक्ष्य हासिल करने प्रयास बढ़ाएंगे. यात्रा संभव है.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़ेगा. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. संबंधों का लाभ लेंगे. आर्थिक सफलता पाएंगे. पद प्रभाव बना रहेगा. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. करियर व्यवसाय पर फोकस रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम चर्चा में सहज होंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. घर में सुख सौख्य रहेगा. सबका विश्वास पाएंगे. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. प्रिय से भेंट होगी. जरूरी बातचीत में शामिल होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध प्रयासों में गति आएगी. भव्यता बनाए रखेंगे. समय प्रबंधन संवारें. स्वास्थ्य सहज रहेगा. व्यक्तित्व एवं मनोबल बल पाएगा.

आज का उपाय: पितृों का विधिवत् तर्पण करें. स्मरण में योग्यजन को भोजन कराएं. कथा-प्रवचन सुनें.

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शुभ अंक : 5, 7 और 9

शुभ रंग : हल्का हरा

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