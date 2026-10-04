आज 4 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: लेन-देन में बड़प्पन बनाए रखेंगे, साहस से काम लेंगे

रचनात्मक प्रयास सफल हो सकते हैं. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मकता से उत्साहित रहेंगे. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. कार्य व्यापार संवार लेंगे. अनुबंधों के योग बनेंगे. नवाचार बनाए रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. सभी प्रभावित होंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. बचत बैंकिंग में रुचि लेंगे. मेहमानों का आगमन हो सकता है. सक्रियता से काम लेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- नवकार्यों को बल देंगे. लक्ष्यों को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. कारोबार में इच्छित परिणाम रहेंगे. लाभ प्रतिशत उछाल पर रहेगा. साहस से कार्य करेंगे. परिणामों पक्ष में रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय योजनाएं गति लेंगी. लेनदेन में बड़प्पन बनाए रखेंगे. साहस से काम लेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. निर्णय लेने में सहजता दिखाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामले प्रभावी रहेंगे. संबंधों में सक्रियता आएगी. प्रेम चर्चा में शुभता बनी रहेगी. भेंटवार्ता पर जोर रहेगा. रिश्तों का ध्यान रखेंगे. पारिवारिक मामलों में सहज रहेंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं. करीबियों में प्रभाव बनाए रखेंगे. सुख साझा करेंगे. मित्र सहयोग रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक समस्याएं हल होंगी. सक्रियता से काम लेंगे. तेजी लाएंगे. मनोबल उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: आत्मतत्व स्वरूप सूर्यदेव और पितरों को जल से अर्घ्य दें. सृजनात्मकता बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 4, 5 और 6

शुभ रंग : आसमानी

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